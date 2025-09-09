Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις αν σε «βρει» σεισμός την ώρα που οδηγείς

Με την Ελλάδα να είναι μια σεισμογενής χώρα και τον Εγκέλαδο να μας επισκέπτεται καθημερινά, είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως να αντιδράσουμε αν γίνει σεισμός την ώρα που οδηγούμε.

Σεισμός: Τι να κάνεις λοιπόν αν είσαι στο αυτοκίνητο;

Πώς θα καταλάβεις ότι γίνεται σεισμός ενώ οδηγείς; Εξαρτάται από το μέγεθος του αυτοκινήτου. Λογικά, θα αισθανθείς ένα δυνατό ταρακούνημα και θα δυσκολεύεσαι να κρατήσεις μία σταθερή πορεία, όπως συμβαίνει όταν φυσάει πολύ. Πάντως, όπως συμβαίνει αν οδηγείς ενώ πέφτουν κεραυνοί, έτσι και σε περίπτωση σεισμού, είσαι πιο ασφαλής μέσα στο αυτοκίνητο.

Βρες κάπου να παρκάρεις με ασφάλεια

Μείωσε ταχύτητα, χωρίς απότομες κινήσεις για να αποφύγεις πιθανά ατυχήματα, και ακινητοποίησέ το. Διάλεξε ένα σημείο μακριά από δέντρα, κτίρια, κολώνες της ΔΕΗ, γέφυρες και άλλες υποδομές.

Μείνε μέσα στο αυτοκίνητο

Τράβηξε χειρόφρενο, άναψε τα φώτα ομίχλης και περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να περάσει η σεισμική δόνηση. Μπορεί να ταρακουνηθείς πολύ, αλλά είσαι πιο ασφαλής μέσα στο όχημα παρά έξω που κινδυνεύεις από συντρίμμια και αντικείμενα.

Βάλε ραδιόφωνο

Για να μην κάψεις μπαταρία στο κινητό σου που μπορεί να σου χρειαστεί, βάλε ραδιόφωνο για να ενημερωθείς για την κατάσταση και για πιθανά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Αν έχει πέσει κάτι στο αυτοκίνητό σου, περίμενε εκεί και κάλεσε βοήθεια!

(Πηγή: autotypos.gr)

