ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

09.09.2025 10:37

Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις αν σε «βρει» σεισμός την ώρα που οδηγείς

09.09.2025 10:37
Με την Ελλάδα να είναι μια σεισμογενής χώρα και τον Εγκέλαδο να μας επισκέπτεται καθημερινά, είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως να αντιδράσουμε αν γίνει σεισμός την ώρα που οδηγούμε.

Σεισμός: Τι να κάνεις λοιπόν αν είσαι στο αυτοκίνητο;

Πώς θα καταλάβεις ότι γίνεται σεισμός ενώ οδηγείς; Εξαρτάται από το μέγεθος του αυτοκινήτου. Λογικά, θα αισθανθείς ένα δυνατό ταρακούνημα και θα δυσκολεύεσαι να κρατήσεις μία σταθερή πορεία, όπως συμβαίνει όταν φυσάει πολύ. Πάντως, όπως συμβαίνει αν οδηγείς ενώ πέφτουν κεραυνοί, έτσι και σε περίπτωση σεισμού, είσαι πιο ασφαλής μέσα στο αυτοκίνητο.

  1. Βρες κάπου να παρκάρεις με ασφάλεια

Μείωσε ταχύτητα, χωρίς απότομες κινήσεις για να αποφύγεις πιθανά ατυχήματα, και ακινητοποίησέ το. Διάλεξε ένα σημείο μακριά από δέντρα, κτίρια, κολώνες της ΔΕΗ, γέφυρες και άλλες υποδομές.

  1. Μείνε μέσα στο αυτοκίνητο

Τράβηξε χειρόφρενο, άναψε τα φώτα ομίχλης και περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να περάσει η σεισμική δόνηση. Μπορεί να ταρακουνηθείς πολύ, αλλά είσαι πιο ασφαλής μέσα στο όχημα παρά έξω που κινδυνεύεις από συντρίμμια και αντικείμενα.

  1. Βάλε ραδιόφωνο

Για να μην κάψεις μπαταρία στο κινητό σου που μπορεί να σου χρειαστεί, βάλε ραδιόφωνο για να ενημερωθείς για την κατάσταση και για πιθανά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Αν έχει πέσει κάτι στο αυτοκίνητό σου, περίμενε εκεί και κάλεσε βοήθεια!

(Πηγή: autotypos.gr)

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

Θεσσαλονίκη: Έριξε μπουνιά σε υπάλληλο του Δήμου, που έκοβε δέντρα

Τραγωδία σε εμποροπανήγυρη στα Ιωάννινα: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε φορτηγό

Πέλλα: Δήθεν λογιστές εξαπατούσαν ηλικιωμένες και ξάφριζαν μετρητά και κοσμήματα – Η ευφάνταστη πρόφαση με το… drone!

Εκλογικός νόμος: Θα συνεχίσουν τις πιέσεις βουλευτές της ΝΔ

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

