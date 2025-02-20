Ό,τι πρέπει να ξέρετε για το δίπλωμα οδήγησης – Οι προϋποθέσεις και το κόστος

Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης ασφάλειας αυτοκινήτου εξηγεί απλά και αναλυτικά τι χρειάζεται για την έκδοση του διπλώματος και πόσο κοστίζει.

Συγκεκριμένα ανέλυσε:

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για έκδοση διπλώματος

Πόσα είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται για την έκδοση του διπλώματος

Πώς γίνεται η ανανέωση του διπλώματος

Ποιες είναι η προϋποθέσεις για την έκδοση διπλώματος οδήγησης;

Για να εκδώσει κάποιος δίπλωμα οδήγησης πρέπει να είναι από 17 ετών και άνω και να έχει συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα (αν είναι 17 ετών). Αν κάποιος ανήλικος περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις, τότε του χορηγείται προσωρινό δίπλωμα οδήγησης και μόλις συμπληρώσει τα 18 έτη, τότε του χορηγείται το κανονικό δίπλωμα.

Επίσης, οι οδηγοί κάτω των 18 ετών, μπορούν να οδηγήσουν μόνο εντός της περιφέρειας της κατοικίας τους, με συνοδηγό τουλάχιστον 25 ετών που έχει δίπλωμα για τουλάχιστον πέντε χρόνια και με καθαρό point system.

Πόσα μαθήματα πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος για να βγάλει δίπλωμα οδήγησης;



Για να βγάλει κάποιος δίπλωμα οδήγησης πρέπει να έχει παρακολουθήσει υποχρεωτικά 21 θεωρητικά μαθήματα και 25 πρακτικά.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ήδη δίπλωμα μοτοσυκλέτας, τότε τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 18.

Το κόστος για τα μαθήματα εξαρτάται από τη σχολή οδηγών και συνήθως κυμαίνεται από 400-600€.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται για την έκδοση διπλώματος οδήγησης;



Για την έκδοση διπλώματος οδήγησης θα χρειαστούν:

Βεβαίωση ΑΦΜ

Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86

Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο και τις αποδείξεις πληρωμής

1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€

1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€

1 Χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€

1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15€

1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€



Πόσο διαρκεί το δίπλωμα οδήγησης και πώς γίνεται η ανανέωση;



Το δίπλωμα οδήγησης έχει διάρκεια 15 χρόνια.

Μετά χρειάζεται ανανέωση, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά με τον εξής τρόπο:

Επισκέψου τον επίσημο ιστότοπο του gov για την ανανέωση άδειας οδήγησης.

Διάβασε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται αναλυτικά και στη συνέχεια καταχώρησε τα προσωπικά σου στοιχεία Taxisnet για να μπεις στην εφαρμογή.

Συμπλήρωσε τα στοιχεία της άδειας σου, ανέβασε τα απαιτούμενα έγγραφα στην πλατφόρμα και πραγματοποίησε την απαραίτητη πληρωμή (ηλεκτρονικό παράβολο).

Η αίτηση για ανανέωση διπλώματος μπορεί να γίνει το νωρίτερο 2 μήνες πριν τη λήξη του. Η αίτηση μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη, αρκεί ο οδηγός να μην οδηγεί κάποιο όχημα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανανέωση.

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Καινοτόμες Λύσεις για τη Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων από την Ερευνητική Ομάδα I-SENSE του ΕΜΠ

Η Kappa είναι ο νέος επίσημος προμηθευτής της ομάδας Peugeot TotalEnergies

Rolls-Royce Black Badge Spectre: Η ισχυρότερη Rolls-Royce όλων των εποχών