Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Ο εξοπλισμός και οι τιμές

Η FIAT έφερε στην Ελλάδα τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση του Grande Panda με 100 PS και τιμή από 16.990 ευρώ. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και τιμές.

Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS και χειροκίνητο κιβώτιο.

και χειροκίνητο κιβώτιο. Τιμή εκκίνησης 16.990 € , καθιστώντας το Grande Panda από τα φθηνότερα B-SUV.

, καθιστώντας το Grande Panda από τα φθηνότερα B-SUV. Συμπληρώνει τις εκδόσεις Hybrid (20.800 €) και ηλεκτρική (22.800 €) .

και . Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Pop, Icon, La Prima .

. 5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια σε όλες τις εκδόσεις.

Η πιο προσιτή εκδοχή του Grande Panda

Η FIAT παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, φθηνότερη έκδοση του Grande Panda, διευρύνοντας τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV. Με τιμή εκκίνησης 16.990 €, το μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές της κατηγορίας, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό.

Η νέα έκδοση κινείται από τον 1.2 lt turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 100 PS και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και Start&Stop για χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη.

