Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Ο εξοπλισμός και οι τιμές

Η FIAT έφερε στην Ελλάδα τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση του Grande Panda με 100 PS και τιμή από 16.990 ευρώ. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και τιμές.
Η FIAT παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, φθηνότερη έκδοση του Grande Panda, διευρύνοντας τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV. Με τιμή εκκίνησης 16.990 €, το μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές της κατηγορίας, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό.
Η νέα έκδοση κινείται από τον 1.2 lt turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 100 PS και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και Start&Stop για χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη.
