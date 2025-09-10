search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:55
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10.09.2025 13:31

Στην Ελλάδα η φθηνότερη έκδοση του νέου FIAT Grande Panda – Ο εξοπλισμός και οι τιμές

10.09.2025 13:31
GrandePanda_petrol

Η FIAT έφερε στην Ελλάδα τη νέα βενζινοκίνητη έκδοση του Grande Panda με 100 PS και τιμή από 16.990 ευρώ. Δες αναλυτικά εξοπλισμό και τιμές.

  • Νέα βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 turbo με 100 PS και χειροκίνητο κιβώτιο.
  • Τιμή εκκίνησης 16.990 €, καθιστώντας το Grande Panda από τα φθηνότερα B-SUV.
  • Συμπληρώνει τις εκδόσεις Hybrid (20.800 €) και ηλεκτρική (22.800 €).
  • Διαθέσιμο σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις: Pop, Icon, La Prima.
  • 5 χρόνια εγγύηση & οδική βοήθεια σε όλες τις εκδόσεις.

Η πιο προσιτή εκδοχή του Grande Panda

Η FIAT παρουσίασε στην Ελλάδα τη νέα, φθηνότερη έκδοση του Grande Panda, διευρύνοντας τη γκάμα του δημοφιλούς B-SUV. Με τιμή εκκίνησης 16.990 €, το μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στις πιο προσιτές επιλογές της κατηγορίας, χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό.

Η νέα έκδοση κινείται από τον 1.2 lt turbo κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 100 PS και 205 Nm ροπής. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και Start&Stop για χαμηλότερη κατανάλωση κυρίως στην πόλη.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

