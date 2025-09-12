Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 15% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σηματοδοτώντας τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Rho Motion.

Η Κίνα, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, είδε την ανάπτυξή της να επιβραδύνεται στο 6% τον Αύγουστο, μετά από μέσο μηνιαίο ρυθμό 36% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παρά την επιβράδυνση, η Rho Motion αναμένει ότι οι πωλήσεις στην Κίνα θα αυξηθούν το τέταρτο τρίμηνο, καθώς θα διατεθούν νέα κεφάλαια για προγράμματα επιδοτήσεων και η εποχιακή ζήτηση θα ανακάμψει.

Ο Αύγουστος ήταν επίσης ο πιο αδύναμος μήνας στην Κίνα όσον αφορά τις συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων εδώ και επτά μήνες. Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, μείωσε πρόσφατα τον παγκόσμιο στόχο πωλήσεων για το 2025 κατά 16%. Ωστόσο, μικρότεροι ανταγωνιστές όπως η Geely, η Xpeng και η Nio κατέγραψαν πωλήσεις ρεκόρ για τον μήνα, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς τους.

Εκτός Κίνας, η ζήτηση έχει αντισταθμίσει εν μέρει την επιβράδυνση. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ενόψει της λήξης των φορολογικών πιστώσεων, ενώ η Ευρώπη επωφελήθηκε από κίνητρα απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα. Τον Αύγουστο, οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων έφτασαν τα 1,7 εκατομμύρια μονάδες, από αύξηση 21% τον Ιούλιο. Οι κινεζικές πωλήσεις αντιπροσώπευαν 1,1 εκατομμύριο μονάδες, οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 48% σε περίπου 283.453 μονάδες, οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 13% σε 201.255 και ο υπόλοιπος κόσμος σημείωσε αύξηση 56% σε περισσότερα από 144.280 οχήματα.

Ο Charles Lester, υπεύθυνος δεδομένων της Rho Motion, δήλωσε: «Στις ΗΠΑ, αναμένουμε ρεκόρ πωλήσεων τον Αύγουστο και στη συνέχεια έναν ακόμη ισχυρό μήνα τον Σεπτέμβριο. Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη ρεκόρ και στη συνέχεια πιθανότατα μια μεγάλη πτώση». Πρόσθεσε: «Η BYD εξακολουθεί να έχει το μερίδιο αγοράς και σίγουρα τώρα αισθάνεται την πίεση από άλλους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM).

Διαβάστε επίσης:

BMW: Νέα εποχή με καινοτόμα τεχνολογία φόρτισης για τα ηλεκτρικά μοντέλα

Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμα τους για έως και 8 χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου;

Αγορά αυτοκινήτου: Το καύσιμο που προτιμούν οι Έλληνες το 2025