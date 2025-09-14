Αυτά είναι τα φθηνότερα Volkswagen στην Ελλάδα

Η Volkswagen επαναπροσδιορίζει την έννοια της προσιτής μετακίνησης στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας εκδόσεις που συγκεντρώνουν τα πιο οικονομικά μοντέλα της μάρκας με γνώριμα πλεονεκτήματα σε ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα – όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη – έχει δει μεγάλες αυξήσεις στις τιμές τα τελευταία χρόνια. Η Volkswagen, που διαχρονικά βρίσκεται στις πρώτες θέσεις πωλήσεων, έπρεπε να βρει τρόπο να προσφέρει προσιτές επιλογές χωρίς να χαθεί η ταυτότητα της μάρκας. Έτσι γεννήθηκαν οι εκδόσεις Essential.

Ο ρόλος τους είναι να αποτελέσουν το εισιτήριο στη μάρκα: ένα Volkswagen με όλα τα βασικά στοιχεία σε ασφάλεια, αξιοπιστία και εργονομία, αλλά με περιορισμένο εξοπλισμό και πιο χαμηλή τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, ο αγοραστής που ψάχνει μια πιο λογική λύση μπορεί να μείνει εντός του brand, αντί να στραφεί σε πιο φθηνούς ανταγωνιστές.

Taigo Essential – από 19.980 €

Το Volkswagen Taigo Essential είναι το πιο οικονομικό εισιτήριο στον κόσμο των SUV της μάρκας. Με coupe σχεδίαση, ξεχωρίζει αισθητικά από τα υπόλοιπα μικρά SUV, ενώ παράλληλα παραμένει πρακτικό με καλό χώρο αποσκευών. Ο κινητήρας 1.0 TSI με 95 ίππους συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση με καθημερινή ευκολία, ιδανικός για αστικό περιβάλλον.

Ο εξοπλισμός είναι λιτός αλλά λειτουργικός: air condition, βασικό infotainment με οθόνη, ηλεκτρικά παράθυρα και τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Είναι το μοντέλο που απευθύνεται σε νεότερους οδηγούς ή μικρές οικογένειες που θέλουν SUV εμφάνιση σε λογική τιμή.

T-Cross Essential – από 20.780 €

Το T-Cross Essential τοποθετείται λίγο πιο πάνω από το Taigo σε τιμή, αλλά δίνει προτεραιότητα στην πρακτικότητα. Το τετραγωνισμένο αμάξωμα, τα συρόμενα πίσω καθίσματα και ο μεγαλύτερος εσωτερικός χώρος το κάνουν πιο φιλικό για καθημερινή οικογενειακή χρήση.

Κινείται επίσης με τον 1.0 TSI 95 ίππων, διατηρώντας χαμηλά τα λειτουργικά κόστη. Το προφίλ του T-Cross Essential είναι περισσότερο «τίμιο SUV για όλα», με την απαραίτητη αίσθηση στιβαρότητας ενός Volkswagen. Δεν θα εντυπωσιάσει με πολυτέλειες, αλλά καλύπτει τις ουσιαστικές ανάγκες όσων ζητούν γερμανικό SUV κάτω από τα 21.000 ευρώ.

Golf Essential – από 24.980 €

Το Golf Essential δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Στην πιο προσιτή του μορφή, διατηρεί το κύρος και την οδηγική ισορροπία που έκαναν το Golf σημείο αναφοράς για δεκαετίες. Η βασική έκδοση συνδυάζεται με τον 1.5 TSI 116 ίππων, που χαρίζει περισσότερη δύναμη από τα μικρότερα SUV και καλύτερη συμπεριφορά στον ανοιχτό δρόμο. Το πακέτο Essential διατίθεται και στο πετρελαιοκίνητο Golf 2.0 TDI, με τιμή αφετηρίας τις 27.580€.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για σύγχρονη μετακίνηση: βασικό multimedia, air condition, πλήρη γκάμα συστημάτων ασφαλείας, χωρίς πολυτέλειες αλλά με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής του Golf. Είναι η επιλογή για όσους θέλουν την ουσία του μοντέλου στην πιο λογική τιμή.

Tiguan Essential – από 35.980 €

Το Tiguan Essential ολοκληρώνει τη λίστα. Το πιο δημοφιλές SUV της Volkswagen στην Ευρώπη διατίθεται στη χώρα μας σε βασική έκδοση με τον κινητήρα 1.5 eTSI MHEV 130 ίππων και αυτόματο DSG. Μεγάλοι χώροι, κορυφαία εργονομία και το κύρος του ονόματος Tiguan παραμένουν, έστω κι αν ο εξοπλισμός περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία.

Η τιμή των 35.980 ευρώ είναι σαφώς υψηλότερη από τα υπόλοιπα Essential, αλλά δίνει πρόσβαση σε ένα μοντέλο που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε όσους χρειάζονται οικογενειακό SUV με αξιόπιστη βάση, χωρίς να ανέβουν σε ακριβότερες εκδόσεις με πλουσιότερο εξοπλισμό.

