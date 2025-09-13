89η ΔΕΘ: H Έκθεση Αυτοκινήτου «Auto Thessaloniki 2025» κεντρίζει τα βλέμματα των επισκεπτών

Μία από τις καλύτερες εκθέσεις αυτοκινήτου που έγινε στη Θεσσαλονίκη, είναι η «Auto Thessaloniki 2025» η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου από το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά και οι καθημερινές διελεύσεις δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη «δίψα» των επισκεπτών να δει καινούρια αυτοκίνητα. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων κατέχει παλιά αυτοκίνητα, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων στη χώρα μας ξεπερνάει τα 17,5 έτη.

Τα αυτοκίνητα αποτελούν μια αγαπημένη θεματική ενότητα της ΔΕΘ, αφού κατά τη διάρκεια της έναρξής της που πραγματοποιήθηκε το 1926 υπήρχαν αυτοκίνητα στους χώρους της. Ήδη, τότε, στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν αρκετά αυτοκίνητα. Στην πρώτη διοργάνωση παρουσιάστηκαν τρία μοντέλα της αμερικανικής Hudson Essex. Ωστόσο η πρώτη οργανωμένη εμφάνιση αυτοκινήτων στη ΔΕΘ ήταν το 1929 όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά επίσημα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Το κομμάτι του αυτοκινήτου είχε τον χώρο της από τη δεκαετία του 1950, ενώ από το 1959 η έκθεση αυτοκινήτου έγινε θεσμός μέσα στη ΔΕΘ.

Από τότε ΔΕΘ και αυτοκίνητο πάνε μαζί. Χέρι – χέρι έφθασαν στο σήμερα όπου το περίπτερο 13 αποδείχθηκε μικρό, καθώς τα μοντέλα των εταιρειών είναι τόσο πολλά που είναι αδύνατον να χωρέσουν στα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα. Από την άλλη είχαμε και ηχηρές απουσίες εταιρειών που είτε δεν θέλησαν να δώσουν το «παρών» είτε δεν μπόρεσαν να βρουν χώρο.

Φυσικά το ενδιαφέρον κέρδισαν όπως ήταν επόμενο οι πανελλήνιες παρουσιάσεις. Είναι αυτοκίνητα προσανατολισμένα στη νέα εξηλεκτρισμένη εποχή, με προτάσεις που αγγίζουν το μέλλον. Αυτά τα μοντέλα που για πρώτη φορά ξεδιπλώνουν τη χάρη τους σχεδιαστικά, ενώ κάνουν τις πρώτες συστάσεις τους στο θεσσαλονιώτικο κοινό, που δείχνει να τα αγκαλιάζει. Είναι να μοντέλα που θα απασχολήσουν τους επόμενους μήνες τους λάτρεις της αυτοκίνησης. Επίσης παρουσιάστηκε για μια ακόμη φορά μια νέα καλή κινέζικη μάρκα, η Zeekr η οποία έδωσε το «παρών» της με τρία νέα μοντέλα.

Αίσθηση σε όλους τους επισκέπτες προκαλεί το νέο ηλεκτρικό ελληνικό σκούτερ. Με στοιχεία και χαρακτηριστικά που θέτουν νέα πρότυπα για τον ανταγωνισμό και το καθιστούν ιδανικό για αστική μετακίνηση, το NOOS είναι η ελληνική επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση που περιμέναμε χρόνια. Είναι ένα δείγμα της επανεκκίνησης της ελληνικής προσπάθειας στον χώρο, δείχνοντας ότι υπάρχουν εταιρείες που συνεχίζουν να επενδύουν στους ανθρώπους και στις νέες τεχνολογίες στην Ελλάδα.

Από την έκθεση αυτοκινήτου περνούν επισκέπτες όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από όλη την βόρεια Ελλάδα και την Αθήνα. Μια ευκαιρία για να γευτούν τη γαστρονομία της περιοχής, αλλά και να θαυμάσουν παράλληλα σημαντικά τοπόσημα. Το περίπτερο που φιλοξενεί την Έκθεση, κεντρίζει το ενδιαφέρον και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναφέρουν ότι αυτό είναι που φέρνει περισσότερο κόσμο στην ΔΕΘ. «Είναι ίσως η καλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που διοργάνωσε η ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια», επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι επισκέπτες μπορούν να δούμε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου που διαρκεί η έκθεση το ολοκαίνουργιο Dacia Bigster, που είναι το νέο C-SUV με μήκος πάνω από 4,5 μ., με κινητήρες βενζίνης, mild-hybrid και υβριδικό, ενώ πλέον διαθέτει και τετρακίνητη έκδοση. Δίπλα του είναι το τελευταίο Duster. Η Opel παρουσιάζει τρία νέα SUV hybrid εκδόσεων. Τα Frontera, Mokka και Grandland, δηλώνοντας ότι ατενίζει με αισιοδοξία την εξηλεκτρισμένη εποχή. Πανελλήνιες πρεμιέρες υπήρξαν στη Renault για το Rafale Hyper Hybrid 4 times 4 με τους 300 ίππους, το οποίο σχεδιαστικά κατάφερε να κλέψει καρδιές, όπως και το Austral esprit Alpine full hybrid E-Tech 200. Επίσης, το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech, το μικρό ηλεκτρικό που πρόσφατα ήρθε στην χώρα μας αποτελεί μια καλή πρόταση μετακίνησης εντός πόλης. Μάλιστα συνδέεται με το παρελθόν καθώς διαθέτει πολλά στοιχεία από το αγαπημένο «πεντάρι» της δεκαετίας του ’70.

Το νέο ηλεκτρικό SUV Geely EX5 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη πλήρως ηλεκτρική πρόταση της Geely στην ελληνική αγορά, έχει να κάνει με ένα αυτοκίνητο που έχει αυτονομία περίπου 425 χιλιόμετρα, ενώ έχει προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας. Μεγάλη παρουσία έχει η Peugeot η οποία παρουσιάζει τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που θέτουν νέα δεδομένα στην κατηγορία τους. Τα E-208, E-2008 και E-3008.

Νέες κυκλοφορίες που «ηλεκτρίζουν» παρουσιάστηκαν από την Ford με τα Puma Gen-E, Mustang Mach-E, καθώς επίσης και τα Explorer και Capri. Το Puma ξεχωρίζει με το νέο GigaBox που αυξάνει τον χώρο αποσκευών και έχει ταχύτερη φόρτιση. Συμμετοχή με σύγχρονα λύσεις μετακίνησης έδωσαν τα μοντέλα Omoda 5, Omoda 5 EV, Jaecoo 7 και Jaecoo 7 SHS, ενώ παρουσιάστηκε η «ναυαρχίδα» Omoda 9, που ξεπούλησε στη χώρα μας πριν ακόμη κυκλοφορήσει.

Τρεις ολοκαίνουργιες επιλογές ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρουσίασε η Zeekr η οποία συστήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Zeekr 7X με πολύ γρήγορη φόρτιση 800V είναι το τελευταίο απόκτημα της εταιρείας. Με όμορφο σχεδιασμό και επιδόσεις που κόβουν την ανάσα σίγουρα αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές της Έκθεσης. Επίσης υπάρχουν το Zeekr X και το Zeekr 001 που αποδίδει 544 ίππους και κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.

Από τη μέρα των εγκαινίων ο χώρος της BYD έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για την Έκθεση. Οι επισκέπτες βλέπουν από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων της μάρκας (DOLPHIN SURF, DOLPHIN, ATTO 2, ATTO 3, SEAL, SEALION 7, SEAL U DM-i) και βιώνουν υψηλή τεχνολογία και τις καινοτομίες που υιοθετούν τα ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα. Η MG, αν και έχει μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, κατάφερε να πείσει για την ποιότητά της και προσφέρει «προσιτή καινοτομία» στην ηλεκτροκίνηση και προηγμένη υβριδική τεχνολογία. Στο περίπτερο υπάρχει το νέο MG3 HYBRID+ με εξελιγμένο πρωτοποριακό υβριδικό σύστημα, το MG ZS MAX HYBRID+ και το νέο MGS5 EV που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η Mercedes ήρθε στην έκθεση με τέσσερα μοντέλα. Με την εντυπωσιακή Mercedes-AMG SL43, τη «ναυαρχίδα» των ηλεκτρικών οχημάτων της μάρκας, Mercedes EQS SUV, την πολυτελή και ευρύχωρη V-Class, καθώς και το ολοκαίνουριο, πρωτοποριακό, αμιγώς ηλεκτρικό smart #5, το πιο επιβλητικό smart που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με κορυφαία ποιότητα, εντυπωσιακή ευρυχωρία και αρχιτεκτονική 800 volt.

Η γαλλική DS Automobiles γιορτάζει φέτος 70 χρόνια ιστορίας και αποκαλύπτει τις νέες επετειακές εκδόσεις DS 3 Edition France και DS 7 Jules Verne. Η παρουσία της Mazda από την άλλη εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ιαπωνική παράδοση στη αυτοκίνηση, συνδυάζοντας το ξεχωριστό design με την πρωτοποριακή τεχνολογία. Στο σταντ βρίσκονται δύο από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της. Το Mazda2 Hybrid, που αποτελεί τo δημοφιλές compact μοντέλο με υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς και το Mazda CX-30, τo premium compact SUV της μάρκας.

Από τις πρώτες γνωριμίες είναι και αυτή της Chery, με τρία μοντέλα. Τα Τiggo8, Tiggo4 και Tiggo7, τα οποία θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα στους ελληνικούς δρόμους. Παράλληλα υπήρξε γνωριμία με τις μάρκες Dongfeng, DFSK και XEV. Η αγαπημένη Skoda δεν ήταν δυνατόν να λείπει από την Έκθεση. Τέσσερα μοντέλα είναι αυτά που δείχνουν την εξέλιξη της μάρκας. Είναι το εμβληματικό Skoda Octavia, το compact SUV Skoda Kamiq, η δυναμική και τολμηρή Skoda Fabia και το ολοκαίνουριο αμιγώς ηλεκτρικό Skoda Elroq, που ανοίγει νέο κεφάλαιο στη βιώσιμη κινητικότητα.

Τέλος, μια νέα σημαντική στρατηγική συνεργασία στον κλάδο της αυτοκίνησης παρουσιάστηκε επίσημα στην ελληνική αγορά κατά τη διάρκεια της έναρξης της Έκθεσης. Η Automotive Solutions A.E. εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, ανέλαβε την αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσώπευση των οχημάτων Maxus στην Ελλάδα, ενώ ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέλαβε πανελλαδικά την αποκλειστική διανομή και την τεχνική υποστήριξη των οχημάτων.

