Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε χθες το πρωί μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπία Οδός: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς – Το λάθος της 70χρονης οδηγού, η αναστροφή και η αντίθετη πορεία (Χάρτες)

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα: Το μυστήριο του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος και το αστυνομικό θρίλερ