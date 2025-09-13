search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 11:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.09.2025 11:45

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες

13.09.2025 11:45
ekav_aeroplano_new

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 79χρονη γυναίκα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ζαγκλιβερίου – Καλαμωτού, του δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 83χρονος συγκρούστηκε χθες το πρωί μετωπικά με Ι.Χ. που οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί και να χάσει τη ζωή της η 79χρονη, που επέβαινε στο πρώτο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

Διαβάστε επίσης:

Ολυμπία Οδός: Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο με τους δύο νεκρούς – Το λάθος της 70χρονης οδηγού, η αναστροφή και η αντίθετη πορεία (Χάρτες)

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα: Το μυστήριο του αγάλματος της θεάς Αρτέμιδος και το αστυνομικό θρίλερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6653344
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν υπάρχει γατρειά, αλλά έχει και η «πετριά» τα όριά της – Οι αντιδράσεις μετά την ήττα από την Τουρκία

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες

kedikoglou_syriza_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σίμος Κεδίκογλου δίνει τώρα και… συμβουλές στην Καρυστιανού

max verstappen
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μαξ Φερστάπεν: «Με εντυπωσιάζει ο Γιαμάλ» – «Θα κερδίσει Χρυσή Μπάλα τα επόμενα χρόνια»

giannis_antentokounbo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πεισμωμένη αντίδραση του «Greek Freak» μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis ataman 771- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Πάμε για το χάλκινο» δήλωσε ο Σπανούλης - «Συγγνώμη στους Έλληνες, αλλά ήμασταν καλύτεροι σήμερα» είπε ο Αταμάν

marissa lemou 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην οικογένεια Λαιμού: Πέθανε η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς, η 28χρονη Μαρίσσα

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

vamvaki_lasithi_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ασύλληπτη ιδέα από Κρητικούς – Πήραν επιδοτήσεις για βαμβάκι στο… Οροπέδιο Λασιθίου, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2025 11:50
6653344
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν υπάρχει γατρειά, αλλά έχει και η «πετριά» τα όριά της – Οι αντιδράσεις μετά την ήττα από την Τουρκία

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρή 79χρονη και δύο τραυματίες

kedikoglou_syriza_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Σίμος Κεδίκογλου δίνει τώρα και… συμβουλές στην Καρυστιανού

1 / 3