ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη σημερινή της συνεδρίαση.
Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:
– Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές
– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου
– Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.
Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».
«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.
