ΕΛΛΑΔΑ

12.09.2025 18:20

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

apergia-adedy-new

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025 αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στη σημερινή της συνεδρίαση.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

– Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

– Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

– Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

– Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

dimitris_stratoulis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ: Τρύπιο καλάθι για το λαό, γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για όπλα.

antetokounmpo-2234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία

ethniki omada 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025: Δείτε πού θα στηθούν γιγαντοοθόνες στην Αττική για την τιτανομαχία Ελλάδας – Τουρκίας

sifnos_1209_1920-1080_new
TRAVEL

Guardian: Μυστικές αποδράσεις όπου το καλοκαίρι παραμένει – «Αρχαία νησιωτικά μονοπάτια στην Ελλάδα αρωματισμένα με θυμάρι» (photos)

hemsworth brooks
LIFESTYLE

Γκαμπριέλα Μπρουκς και Λίαμ Χέμσγουορθ επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους – Το τεράστιο δαχτυλίδι και η ανάρτηση στο Instagram

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

