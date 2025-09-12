search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 17:56
12.09.2025 17:07

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή

12.09.2025 17:07
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν την Τετάρτη το βράδυ όταν την ώρα που ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του στο κέντρο των Χανίων και είδε την  58χρονη σύζυγό του έπιασε ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό προκαλώντας της αμυχές.

Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές. Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο.

Ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.

