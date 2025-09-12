Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: 61χρονος έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό της συζύγου του – Οδηγήθηκε στη φυλακή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν την Τετάρτη το βράδυ όταν την ώρα που ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του στο κέντρο των Χανίων και είδε την 58χρονη σύζυγό του έπιασε ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό προκαλώντας της αμυχές.
Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές. Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο.
Ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.
