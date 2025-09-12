search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 14:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 12:20

Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

12.09.2025 12:20
ekav_asthenoforo
αρχείου Eurokinissi

Ένας 25χρονος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες, στις 9 το βράδυ, στο 1ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου – Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος, υπό συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. φορτηγάκι το οποίο οδηγούσε 45χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού μοτοσικλετιστή, ενώ έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

Η έκρηξη των ιδιωτικών ΙΕΚ: Γιατί αυξήθηκαν οι εγγραφές των φοιτητών την τελευταία 4ετία 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

keramews-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

METH_ENTATIKI
ΥΓΕΙΑ

Candida Auris: Εφιάλτης στα νοσοκομεία με τον μύκητα που σκοτώνει το 60% των βαριά ασθενών – 100 κρούσματα τον μήνα στην Αττική

ARXIEPISKOPOS_SINA_DAMIANOS
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Παραιτήθηκε από τη θέση του ηγουμένου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η επιστολή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 14:20
russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

keramews-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

1 / 3