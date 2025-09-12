Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» από το κράτος παραμένουν εκατοντάδες μετανάστες στην Κρήτη οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινούς χώρους δήθεν «φιλοξενίας», όπου παραμένουν κάτω από ακατάλληλες και απάνθρωπες συνθήκες.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, 462 μετανάστες βρίσκονται αφημένοι στη μοίρα τους, για μεγάλο διάστημα με την κατάστάση για το μέλλον τους να παραμένει θολή και του Υπουργείο Μετανάστευσης να δηλώνει… αναρμόδιο.

Σε παλιά ψυγεία και αποθήκες…

Όπως αναφέρει το neakriti, σήμερα 342 μετανάστες παραμένουν στην πρώην Περιφερειακή Αγορά της Αγυιάς, 85 είναι στοιβαγμένοι στον παντελώς ακατάλληλο χώρο του παλιού ψυγείου στο Ηράκλειο και 35 φιλοξενούνται στον χώρο του παλιού λιμεναρχείου στο Ρέθυμνο

Οι τοπικοί φορείς καταγγέλλουν πως οι χώροι αυτοί δεν πληρούν καμία προϋπόθεση φιλοξενίας, ενώ δεν μοιάζει να υπάρχει σαφές σχέδιο από το υπουργείο για το μέλλον αυτών των ανθρώπων.

«Πολλοί από τους ανθρώπους που παραμένουν στην Αγιά έχουν αρρωστήσει και ο δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να τους παρέχει την περίθαλψη που χρειάζονται», αναφέρει στην Καθημερινή η αρμόδια αντιδήμαρχος Χανίων Ελένη Ζερβουδάκη.

Σύμφωνα με το phaistosnews, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, καμία ένδειξη αποσυμφόρησης δεν έχει παρουσιαστεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο μεταθέτει την ευθύνη για τη μεταγωγή στο αρχηγείο του Λιμενικού και της ΕΛ.ΑΣ.

Οι τοπικές αρχές καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πολιτική βούληση ή ένδειξη για κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ή χρονοδιάγραμμα από το υπουργείο Μετανάστευσης και τον Θάνο Πλεύρη.

«Δεν υπάρχει πολιτική και στρατηγική. Ούτε ξέρουμε αν θα φύγουν, ούτε πότε, ούτε ποιος θα τους συνοδεύσει, ούτε αν θα πάνε στις Σέρρες ή στη Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού ,ούτε αν θα είναι κρατούμενοι», τόνισε χαρακτηριστικά η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Χανίων κ. Ελένη Ζερβουδάκη.

«Μπαλάκι» οι ευθύνες

Τον Ιούλιο, οι μετανάστες παρέμεναν στην Κρήτη για λίγες ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε δομές φύλαξης στην ηπειρωτική χώρα. Στη μέση του καλοκαιριού η αρμοδιότητα φύλαξης και μεταφοράς είχε ανατεθεί στο Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια, όμως, με εγκύκλιο που εκδόθηκε καθορίστηκε ότι η αστυνομία στο εξής θα είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη και μεταφορά.

Από τότε ξεκίνησε το μπαλάκι των ευθυνών να πετάγεται από το ένα υπουργείο στο άλλο, με αποτέλεσμα ο Δήμος Χανίων να μην έχει σαφή απάντηση για το πότε πρόκειται να μεταφερθούν οι μετανάστες από τον χώρο.

«Το υπουργείο Μετανάστευσης μας είπε ότι δεν είναι αρμόδιο και η αστυνομία μάς λέει ότι δεν διαθέτει προσωπικό και ότι ακόμη δεν είναι έτοιμα τα ΠΡΟΚΕΚΑ σε Λάρισα και Σέρρες για την υποδοχή των ανθρώπων», σχολιάζει η κ. Ζερβουδάκη.

Ούτε ένα ευρώ από το κράτος!

Στο μεταξύ, τα έξοδα για τη σίτιση και τη συντήρηση του χώρου είναι μεγάλα και τα έχουν καταβάλλει εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Χανίων, χωρίς οικονομική στήριξη από το υπουργείο που εισπράττει τα σχετικά κονδύλια από την Ε.Ε.

«Από τις 16 Ιουνίου έως και τις 8 Σεπτεμβρίου έχουμε ξοδέψει 260.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στις 350.000 ευρώ που είχαμε καταβάλει τους προηγούμενους μήνες. Ο προϋπολογισμός του δήμου δεν μπορεί να αντέξει αυτή την οικονομική επιβάρυνση» σημειώνει η κ. Ζερβουδάκη.

«Δεν έχουμε λάβει ούτε ένα ευρώ από το κράτος, παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα», υπογράμμισε η κ. Ζερβουδάκη, κάνοντας λόγο για συνεχή οικονομική αιμορραγία των τοπικών αρχών.

