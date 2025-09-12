search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 15:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 13:02

Έφοδος αστυνομικών σε σπίτια στο Ζεφύρι – Κατασχέθηκαν… ηχεία, φυσίγγια και μια καραμπίνα, οκτώ συλλήψεις (video)

12.09.2025 13:02
opkezefiri

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό Ρομά στο Ζεφύρι.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνονται πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ να κάνουν έφοδο σε ένα σπίτι, κλωτσώντας την πόρτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατ’ οίκον έρευνες ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν 14 ηχεία μεγάλης ισχύος, μία κυνηγετική καραμπίνα και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
carpal_tunnel_new
ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Όλες οι εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση

tartuffe_new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς: Ένα έργο – καθρέφτης της κοινωνίας που αποκαλύπτει τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

keramews-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Όχι» ΣΥΡΙΖΑ σε Κεραμέως – «Δε θα συμμετάσχουμε σε έναν προσχηματικό διάλογο για το αντεργατικό νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί»

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Κοιμούνται τα ψάρια;» σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου με την Ευγενία Δημητροπούλου στο Θέατρο Σταθμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

ozempic
ΚΟΣΜΟΣ

Οι «παράπλευρες απώλειες» του Ozempic - Πώς ο «πόλεμος» με το Mounjaro αφήνει 9.000 εργαζόμενους στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 15:13
carpal_tunnel_new
ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται – Όλες οι εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση

tartuffe_new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Ταρτούφος» του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς: Ένα έργο – καθρέφτης της κοινωνίας που αποκαλύπτει τα αιώνια ανθρώπινα πάθη

russia_drones_poland_1209_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν από… ξύλο και αφρό, αλλά το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για αυτή την απειλή

1 / 3