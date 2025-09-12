Έφοδος αστυνομικών σε σπίτια στο Ζεφύρι – Κατασχέθηκαν… ηχεία, φυσίγγια και μια καραμπίνα, οκτώ συλλήψεις (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό Ρομά στο Ζεφύρι.
Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνονται πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ να κάνουν έφοδο σε ένα σπίτι, κλωτσώντας την πόρτα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατ’ οίκον έρευνες ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 συλλήψεις.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν 14 ηχεία μεγάλης ισχύος, μία κυνηγετική καραμπίνα και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.
Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.
