Έφοδος αστυνομικών σε σπίτια στο Ζεφύρι – Κατασχέθηκαν… ηχεία, φυσίγγια και μια καραμπίνα, οκτώ συλλήψεις (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό Ρομά στο Ζεφύρι.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνονται πάνοπλοι άνδρες της ΟΠΚΕ να κάνουν έφοδο σε ένα σπίτι, κλωτσώντας την πόρτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 κατ’ οίκον έρευνες ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 8 συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατασχέθηκαν 14 ηχεία μεγάλης ισχύος, μία κυνηγετική καραμπίνα και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων.

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο στο Κιλκίς

Κρήτη: Εγκλωβισμένοι και «ξεχασμένοι» εκατοντάδες μετανάστες – Αλαλούμ με τα Υπουργεία

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Χρήσιμες συμβουλές για τις αγορές σχολικών ειδών