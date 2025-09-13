Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 18χρονη και ο σύντροφός της ξυλοκόπησαν 20χρονο και τον πατέρα του – Πως τους έστησαν παγίδα μέσω Instagram

Aπίστευτο περιστατικό ωμής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 31 Αυγούστου, σε χώρο στάθμευσης γηπέδου στη δυτική Θεσσαλονίκη. Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες, μετά την άγρια επίθεση από την 18χρονη, τον σύντροφό της και πολυμελή ομάδα που τους χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές.

Σε σκηνικό τρόμου για όλη την οικογένεια μετατράπηκε ένα «ραντεβού» που κανόνισε μέσω Instagram ένας 20χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ενέδρα που του έστησαν η 18χρονη πρώην του μαζί με τον νυν σύντροφό της, για να ξυλοκοπήσουν εκείνον και τον 53χρονο πατέρα του, μπροστά στη μητέρα του που προσπάθησε να τον προστατεύσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 53χρονου θύματος και όσα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, όλα ξεκίνησαν λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο 20χρονος γιος του άρχισε να συνομιλεί με μία άγνωστη κοπέλα στο Instagram και έδωσαν ραντεβού προκειμένου να συναντηθούν από κοντά και να γνωριστούν.

«Εμένα μου ζήτησε να τον μεταφέρω με το αυτοκίνητο ως το σημείο της συνάντησης και, όταν φτάσαμε εκεί, περίπου στις 10 το βράδυ, είδαμε την 18χρονη πρώην σύντροφό του μαζί με μία φίλη της. Τότε, η κατηγορούμενη πλησίασε το αυτοκίνητο και είπε ότι αυτή ήταν που τον κάλεσε να συναντηθούν — χρησιμοποιώντας πιθανότατα ψεύτικο προφίλ στο Instagram — και του ζητούσε με έντονο τρόπο να βγει από το αυτοκίνητο για να μιλήσουν», ανέφερε ο μάρτυρας ξεκινώντας την κατάθεσή του.

Όσα ακολούθησαν θα μπορούσαν να είναι σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης, αφού ανάμεσα στις φωνές της νεαρής και του συντρόφου της, η οικογένεια είδε ένα «τσούρμο» — πάνω από δέκα άτομα — να τρέχει απειλητικά κατά πάνω τους. Χωρίς μέχρι τότε να έχουν βγει από το αυτοκίνητο, επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο αντιλαμβανόμενοι ότι κινδυνεύει άμεσα η σωματική τους ακεραιότητα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. «Προσπάθησα να ηρεμήσω τα πνεύματα και να φύγουμε, όμως μας έκλεισαν τον δρόμο και άρχισαν να χτυπούν με μανία το αυτοκίνητο, ξήλωσαν τα χερούλια και προκάλεσαν φθορές», σημείωσε ο μάρτυρας.

Με τα τραύματα να είναι εμφανή ακόμη στο σώμα του, κι ας έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από το περιστατικό, ο μάρτυρας περιέγραψε στη συνέχεια τη σκηνή του άγριου ξυλοδαρμού, τονίζοντας ότι η 18χρονη τον χτυπούσε με «δολοφονικές κλωτσιές» στο πρόσωπο, όση ώρα ήταν πεσμένος στο έδαφος και τον ξυλοκοπούσαν πάνω από δέκα άτομα.

Επιχειρώντας να βάλει μία χρονική σειρά των όσων έγιναν, ανέφερε ότι αναγκάστηκε να βγει πρώτος από το αυτοκίνητο ο γιος του, ο οποίος αμέσως δέχτηκε μία γροθιά στο πρόσωπο από τον σύντροφο της 18χρονης, ενώ αντίστοιχο χτύπημα δέχτηκε και ο ίδιος μόλις άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου.

«Αφού χτύπησε κι εμένα, ήρθαν από πίσω μου πάνω από δέκα άτομα και δέχτηκα ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι. Έπεσα κάτω, δίπλα στην πόρτα του συνοδηγού. Τα άτομα συνέχισαν να με χτυπούν, ενώ η 18χρονη μου έριχνε φονικές κλωτσιές στο πρόσωπο. Ήθελε να μου κάνει κακό. Στόχευε στο μάτι και στο κεφάλι μου. Φώναζα για βοήθεια, η σύζυγός μου τους εκλιπαρούσε να σταματήσουν γιατί έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Ήθελαν να με εξοντώσουν και δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δέχτηκα αμέτρητα χτυπήματα από πολλά άτομα και η 18χρονη μου έριξε τουλάχιστον δύο δυνατές κλωτσιές στο πρόσωπο», κατέθεσε.

