Πιάνει …δουλειά ο νέος ΚΟΚ – Οι αλλαγές και οι παραβάσεις που «καίνε»

…Δουλειά πιάνει από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τρεις μήνες από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνησεως.

Ο νέος ΚΟΚ, που εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της υποτροπής -πλέον, οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις δεν συμψηφίζονται, αλλά επιφέρουν σωρευτικές ποινές, αυξάνοντας τα χρηματικά πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις- επιχειρεί να φέρει σημαντικές αλλαγές στην οδική συμπεριφορά και τη δημόσια ασφάλεια, με πρωταρχικό στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 μέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και μεγαλύτερη αφαίρεση άδειας, με ποινικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος.

Παράλληλα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται πλέον αυστηρότερα, με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια και ποινικές διώξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε φυλάκιση 10 ετών, ειδικά αν προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα.

Επιπλέον, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και για τη μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, ενώ η δεύτερη υποτροπή μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση διπλώματος για έναν χρόνο.

Αναπροσαρμόζονται τα όρια ταχύτητας

Τα όρια ταχύτητας μειώνονται εντός πόλεων και αυξάνονται εκτός αστικού ιστού, ενώ για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες προβλέπονται πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 4 χρόνια.

Ιδιαίτερα αυστηρές ποινές επιβάλλονται και για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για έναν χρόνο σε περίπτωση υποτροπής.

Ο νέος ΚΟΚ ενισχύει την απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων μέσων μεταφοράς, αυστηροποιώντας τα πρόστιμα για παράνομες στάθμες και απαγορεύοντας την κίνηση ταξί σε λεωφορειολωρίδες, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων.

«Δεν τιμωρεί, προλαμβάνει»

Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν βασικά εργαλεία στην προσπάθεια πρόληψης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, ενώ το στοίχημα παραμένει η κοινωνική αποδοχή και η αλλαγή της οδηγικής κουλτούρας.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, ο νέος ΚΟΚ δεν τιμωρεί, αλλά προλαμβάνει, δίνοντας προτεραιότητα στη ζωή και τον σεβασμό στο δρόμο.

Αναλυτικά οι κυρώσεις

Ο νέος ΚΟΚ επανακαθορίζει τις κυρώσεις για τις παραβάσεις του.

Τι ισχύει:

Παράβαση χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 6 μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Παραβίαση Ορίου Ταχύτητας

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Κόντρες (με ταχύτητα μεγαλύτερη από 200 χλμ./ώρα):

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για δύο χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης/ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Πρόκληση θανατηφόρου δυστυχήματος: Κάθειρξη 10-20 χρόνια.

Πρόκληση πολλών θανάτων: Ισόβια κάθειρξη.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Παραβίαση STOP

Χωρίς ατύχημα:

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Με πρόκληση ατυχήματος:

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση έως 10 έτη, 10-30 έτη, ή ισόβια (ανάλογα το αποτέλεσμα).

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησης

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα έτος, φυλάκιση έως δύο έτη.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Με επικίνδυνη οδήγηση: Ποινές φυλάκισης βάσει Ποινικού Κώδικα.

Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος:

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης/ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Πρόκληση θανατηφόρου δυστυχήματος: Κάθειρξη 10-20 χρόνια.

Πρόκληση πολλών θανάτων: Ισόβια κάθειρξη.

Παράβαση για τη μη χρήση κράνους

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Συνεπιβάτης χωρίς κράνος: Πρόστιμο 350 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη.

Παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Συνοδηγός χωρίς ζώνη: Πρόστιμο 150 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό.

Παράβαση οδήγησης υπό επήρεια αλκοόλ

Ένδειξη μεταξύ 0,5-1,1 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.

Ένδειξη μεταξύ 0,8-1,1 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τρεις μήνες.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Ένδειξη μεγαλύτερη από 1,1 g/l: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων για 180 ημέρες, φυλάκιση 2 μήνες-5 έτη.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για επτά χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 χρόνια.

Πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος (άρθρο 290Α Π.Κ.):

Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.

Θανατηφόρο δυστύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη.

Πρόκληση πολύνεκρου δυστυχήματος: Ισόβια κάθειρξή.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

Παράνομη στάση/στάθμευση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.

Είσοδος ταξί σε λεωφορειολωρίδα

Βεβαίωση παράβασης: Πρόστιμο 150 ευρώ (χωρίς αφαίρεση άδειας).

Εξαιρέσεις: Επιβίβαση/αποβίβαση πελατών, κίνηση τις νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, οχήματα ΑμεΑ.

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 χρόνια.

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.

Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.

Με πρόκληση ατυχήματος (άρθρο 291 Π.Κ.): Κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια.

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Στεγαστική κρίση: Η ώρα των κλειστών ακινήτων – Αντίστροφη μέτρηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης