Οι «δικαστικές» περιπέτειες της Δήμητρας Ματσούκα – Ποια άλλη φορά βρέθηκε ενώπιον του Νόμου για τροχαία παράβαση

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη Δήμητρα Ματσούκα είναι το αισθησιακό της στυλ, η έντονη προσωπικότητά της και το ταλέντο της. Πλέον η ηθοποιός αποκτά ακόμη ένα χαρακτηριστικό αυτό της «απρόσεχτης» πιθανόν και «άμυαλης» οδηγού.

Για την πρόσφατη παράβασή της θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη στις 2 Δεκεμβρίου μιας και η ηθοποιός πήρε αναβολή μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλιαγμένη όπου εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο που της διενεργήθηκε εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χλμ/ώρα, ενώ δεν είχε την άδεια οδήγησης που της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου ενώ το όχημα δεν διέθετε πινακίδες τις οποίες είχε αφαιρέσει η Τροχαία στις 16 Νοεμβρίου! Τέλος κατά τη διάρκεια του ελέγχου το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε υπερέβη το νόμιμο όριο των 0,25 mg/l.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα Ματσούκα υπέπεσε σε σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το 2018, η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε εμπλεκόμενη σε τροχαίο ατύχημα ενώ οδηγούσε όχημα χωρίς ασφάλεια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο και όπως ανέφεραν μάρτυρες, προσπάθησε αρχικά να απομακρυνθεί από το σημείο πεζή πριν φτάσουν οι Αρχές για να καταγράψουν το περιστατικό. Ωστόσο, οδηγοί που βρίσκονταν εκεί την εμπόδισαν να φύγει. Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε η τροχαία, η οποία διαπίστωσε ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο. Ως αποτέλεσμα, της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκαν τόσο το δίπλωμα οδήγησης όσο και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Τότε δεν της είχε γίνει αλκοτέστ για να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε άλλες υποθέσεις που η γνωστή ηθοποιός ήρθε ενώπιον της Δικαιοσύνης ήταν τότε που είχε εμπλακεί σε υπόθεση μη καταβολής φόρων. Ήταν σύμφωνα με δημοσιεύματα το 2012 όταν καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση 18 μηνών λόγω μη καταβολών φόρων. Ενώ το 2017 της επιβλήθηκε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή για οφειλή περίπου 108.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες τα χρέη ήταν ατομικά και προέρχονταν από ΦΠΑ. Συγκεκριμένα αφορούσαν παλαιότερη οφειλή της περιόδου 2010-2011 που προέκυψαν από φόρο εισοδήματος. Η ίδια είχε ομολογήσει πως πράγματι υπήρχε η οφειλή, ωστόσο υπέδειξε ως υπαίτιο τον λογιστή της. Η ηθοποιός είχε ενταχθεί και σε ρύθμιση παλιότερα καταβάλλοντας περίπου 5.000 ευρώ, όμως δεν κατάφερε να την τηρήσει και αφορούσε χρέη της περιόδου 2005-2006.

