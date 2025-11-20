search
20.11.2025 19:19

Ετοιμάζεται για τα γιορτινά της η Θεσσαλονίκη: Έφτασε το χριστουγεννιάτικο έλατο 18 μέτρων από τη Χαλκιδική (Video)

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και ήδη πόλεις και χωριά ετοιμάζονται να φορέσουν τα γιορτινά τους.

Η Θεσσαλονίκη, υποδέχθηκε ήδη το 18 μέτρων έλατο που θα κοσμήσει την πλατεία Αριστοτέλους την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς το εντυπωσιακό δέντρο έφτασε στην πόλη από το Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Η μεταφορά του έγινε με τη συνδρομή δικυκλιστών της ΕΛΑΣ που διευκόλυναν την κυκλοφορία και συνόδευσαν το έλατο από τη Μαραθούσα, μέχρι τον τελικό προορισμό του, την πλατεία Αριστοτέλους.

Όπως γράφει το ThessPost.gr,  το έλατο, θα στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια, ενώ το στήσιμό του θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής από τα συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης.

Είναι η δεύτερη φορά που ο δήμος Θεσσαλονίκης επιλέγει να προμηθευτεί το χριστουγεννιάτικο έλατο από το Παλαιοχώρι, που φημίζεται για την παραγωγή «αρχοντικών» ελάτων.

Η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου, με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

1 / 3