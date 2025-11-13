Χριστουγεννιάτικα δένδρα: Τι προβλέπει η απόφαση για την κοπή τους – Ποιες περιοχές θα προμηθεύσουν την Αττική, από τη Βυτίνα στο Σύνταγμα

Είμαστε και επισήμως στην… προ-Χριστουγεννιάτικη περίοδο. Και η απόδειξη είναι ότι ξεκίνησε η προετοιμασία για τα δέντρα, που θα στολίσουν και φέτος σπίτια και δημόσιους χώρους στην πρωτεύουσα και όχι μόνο.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε την απόφαση με την οποία επιτρέπεται να ξεκινήσει η κοπή χριστουγεννιάτικων δέντρων και διακοσμητικών κλαδιών από δεντροφυτείες.

Ταυτόχρονα βγαίνουν και τα στοιχεία που αποκαλύπτουν από ποιες περιοχές κυρίως θα προέλθουν τα δέντρα αυτά.

Πρωταθλήτρια είναι η Χαλκιδική με περισσότερα από 30.000 έλατα – από την Αρναία θα σταλούν δέντρα για τον στολισμό του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» στην Καλλιθέα, ενώ εκείνο της πλατείας Συντάγματος θα έλθει από την ορεινή Αρκαδία (Βυτίνα)

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ορίζεται ότι η μεταφορά υλοτομημένων δέντρων (έλατα και διακοσμητικά κλαδιά) επιτρέπεται κυρίως από σημεία προσβάσιμα στο καταναλωτικό κοινό και ιδίως από τα αρμόδια δασαρχεία, τα οποία διακινούν τα προσδιορισμένα δέντρα ή τα διακοσμητικά κλαδιά.

Με βάση το σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής, τα περισσότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα θα προέλθουν και φέτος από την περιοχή ευθύνης του δασαρχείου Πολυγύρου: 27.470 έλατα, 5.355 έλατα σε γλάστρες και 170 έλατα με ριζικό σύστημα. Ακόμη 3.500 έλατα θα προέλθουν από το δασαρχείο Αρναίας.

Εκτός Χαλκιδικής, σημαντικός αριθμός δέντρων θα προέλθει από τα δασαρχεία Τρικάλων (4.650 έλατα και 300 ψευδοέλατες), Σπερχειάδας (4.410 έλατα), Σπάρτης (2.150 έλατα), Καρπενησίου (2.000 έλατα), Πιερίας (1.040 έλατα), Κοζάνης (1.000 έλατα) και Κορίνθου (1.000 έλατα).

Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που θα φτάσουν σε όλη την Ελλάδα προέρχονται από φυτείες και όχι από λαθροϋλοτομία.

Όπως ορίζεται, σε κάθε κομμένο δέντρο θα προσδένονται δύο προσδιοριστικές καρτέλες: μία στην κορυφή και μία ανάμεσα στον 2ο και 4ο «σπόνδυλο».

Επίσης, το δενδρύλλιο πρέπει να φέρει χρωματικό αποτύπωμα σε δύο εμφανή σημεία της επιφάνειας τομής, με οδηγία η σφραγίδα να είναι καθαρή ώστε να μην υπάρχουν αμφιβολίες για τη γνησιότητά της.

Η «σεζόν» αρχίζει επίσημα στις 28 Νοεμβρίου, οπότε επιτρέπεται να ξεκινήσει η μεταφορά των χριστουγεννιάτικων δέντρων και κλαδιών σε όλη την Ελλάδα.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ορισμένα δέντρα για την πλατεία Συντάγματος από το δασαρχείο Βυτίνας, το μεγάλο έλατο για το Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», καθώς και ένα μεγάλο έλατο για την κεντρική πλατεία της Λάρισας από το Καρπενήσι.

Από την περιοχή του δασαρχείου Τρικάλων θα ταξιδέψουν νωρίτερα 150 έλατα για τον Μύλο των Ξωτικών και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα του Δήμου Πύλης.

Εξαιρέσεις προβλέπονται και για ξενοδοχεία, κατόπιν αιτήματός τους: 20 έλατα από τον Πολύγυρο για το King George στην Αθήνα και ακόμη 12 από τη Φλώρινα για το Ξενία Φλώρινας.

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα προέρχονται κυρίως από:

Χαλκιδική 36.495

Τρίκαλα 4.650

Σπερχειάδα 4.410

Σπάρτη 2.150

Καρπενήσι 2.000

Διαβάστε επίσης

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Μόνο από ένα θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που κατάπιε το μπέργκερ αμάσητο»

Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής – Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι μετά από έκρηξη στα ρολόγια της ΔΕΗ

Τραγωδία σε χωριό του Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε (video)