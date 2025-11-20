Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχασα 50.000 ευρώ» – Πώς το γνωστό μοντέλο έπεσε στα δίχτυα του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

Στη δράση του κυκλώματος με τις απάτες σε καζίνο αναφέρθηκε στην κατάθεσή της για την υπόθεση η Βρισηίδα Ανδριώτου, ισχυριζόμενη ότι και η ίδια έχασε περί τα 50.000 ευρώ.

Το γνωστό μοντέλο περιέγραψε ότι γνώρισε τον βασικό εμπλεκόμενο στην υπόθεση, μέσω του τότε συντρόφου της, Σπύρου Μαρτίκα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος τούς προσκάλεσε για σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο του σε γνωστό καζίνο, υποστηρίζοντας ότι ο «διευθυντής» ήθελε να γνωρίσει προσωπικά τον Μαρτίκα.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου περιέγραψε ότι στη σουίτα του ξενοδοχείου είδε μεγάλα χρηματικά ποσά – «περίπου 5 εκατ. ευρώ» – και «1.500 χρυσές λίρες», καθώς και ποσό «περίπου 700.000 ευρώ» που, όπως λέει, ο ένας εμπλεκόμενος (σ.σ. ο αρχηγός) παρέδωσε στον άλλο.

Βρισηίδα Ανδριώτου: Η προσέγγιση, η πρώτη πληρωμή και η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα

Όπως εξήγησε η Βρισηίδα Ανδριώτου, η ίδια και ο πρώην σύντροφός της μπλέχτηκαν στα δίχτυα του κυκλώματος όταν τους παρουσιάστηκε σχήμα, το οποίο υποσχόταν απόδοση «10% την εβδομάδα» μέσω «επενδύσεων στα ταμεία του καζίνο». Η Ανδριώτου ισχυρίστηκε ότι η ίδια επένδυσε 43.000 ευρώ και ο Μαρτίκας 7.000 ευρώ, με τους δύο να παραδίδουν συνολικά 50.000 ευρώ.

Κατά την ίδια, την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας έλαβαν «55.000 ευρώ» ως «πληρωμή». Η Βρισηίδα Ανδριώτου ισχυρίστηκε, επίσης, ότι είδε τον «αρχηγό» να φεύγει «με 550.000 ευρώ».

Όπως κατέθεσε η Βρισηίδα Ανδριώτου, μετά την αρχική επιτυχία, ο Σπύρος Μαρτίκας «έσπασε συμβόλαια ασφαλιστικής» για νέα κεφάλαια, και επέστρεψε ξανά στο καζίνο τις επόμενες εβδομάδες.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου περιέγραψε ότι στις αρχές Ιουλίου 2024 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος της είπε ότι είχε δεχθεί επίθεση με όπλα από δύο άγνωστους. Η ίδια ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα ο πρώην σύντροφός της είχε παραλάβει «πληρωμή σε πλάκες χρυσού».

«Το βράδυ της ίδιας μέρας μέσα από την κάμερα που είχαμε στο σπίτι που ζούσαμε μαζί, για το μικρό μας σκυλάκι, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας και ειδοποίησα την αδερφή του να κατέβει που μένει σ ένα διαμέρισμα από πάνω, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα», είπε.

Βρισηίδα Ανδριώτου: «Η μεγάλη ανησυχία του αρχηγού ήταν να μη μιλήσουμε»

Όπως κατέθεσε η Βρισηίδα Ανδριώτου, ο «αρχηγός» του κυκλώματος τής επέστρεψε 10.000 ευρώ αρχικά, ενώ στη συνέχεια έδινε στον Μαρτίκα εβδομαδιαία ποσά, με συνολικά επιστρεφόμενα χρήματα 33.000 ευρώ. Η ίδια υποστήριξε ότι η προσωπική της ζημία ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

Το μοντέλο σημείωσε, ακόμη, ότι η μεγάλη ανησυχία του «αρχηγού» ήταν «να μη μιλήσουμε και ότι θα επιστρέψει εκείνος τα χρήματα όσο οι δουλειές του πάνε καλύτερα. Ότι θα πούλαγε ένα οικόπεδο που είχε. Ότι θα έπαιρνε λεφτά από τον δικηγόρο του και θα του ζήταγε περισσότερα για να δώσει και σε εμάς. Ψέματα και μόνο ψέματα. Ατελείωτα ψέματα, με μοναδικό σκοπό να περιμένουμε, να ελπίζουμε και να μη μιλάμε».

«Το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000 ευρώ. Μάλιστα, σε ανύποπτο χρόνο, ζήτησε από τον Σπύρο Μαρτίκα μία υπογεγραμμένη από το ΚΕΠ υπεύθυνη δήλωση, ότι όποτε έχει ο Σπύρος Μαρτίκας θα του τα επιστρέψει κιόλας. Το θράσος μοναδικό. Και αυτό, με την υπόσχεση ότι κάνει εκκαθάριση για τα 33.000 ευρώ μέχρι τώρα και μετά από αυτό θα συνεχίσει να βοηθάει. Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000 ευρώ».

