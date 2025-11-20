search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 18:36
ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 17:57

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

20.11.2025 17:57
Την τελευταία του πνοή άφησε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέθανε από ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος γεννήθηκε το 1951 και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Ήταν μέλος της ομώνυμης ιστορικής ελληνικής οικογένειας, η οποία δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στους κλάδους του λιανεμπορίου μέσω της ομώνυμης αλυσίδας λιανικής και της φαρμακοβιομηχανίας ΦΑΜΑΡ.

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. υπήρξε για πολλές δεκαετίες (από το 1962 μέχρι το 2016), η μεγαλύτερη ομάδα καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης τροφίμων, ρούχων, ηλεκτρονικών και ποτών της Ελλάδας με έδρα τον Άλιμο Αττικής.

Η εταιρεία αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο στην Ελλάδα, έχοντας στις αρχές του 2015, 749 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 35 με την επωνυμία Carrefour, 275 Carrefour Μαρινόπουλος, 242 Carrefour Express, 6 Terra Market cash and carry, 93 Smile και 99 OK Anytime Market, ενώ δραστηριοποιούταν και στην Κύπρο από το 2005.

Στην ακμή της είχε φθάσει να λειτουργεί δίκτυο 906 καταστημάτων.

