Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης, συνελήφθη ο υπεύθυνος κλαμπ (video)

Στο «Αττικό» νοσοκομείο νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) ένας 16χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος ήταν νωρίτερα -μαζί με άλλα άτομα- σε κλαμπ στο Μπουρνάζι και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να φτάσει σχεδόν σε κατάσταση λιποθυμίας.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου προσωρινά υπεύθυνου της επιχείρησης, ο οποίος εντοπίστηκε από την Άμεση Δράση στο Περιστέρι.

Επίσης, ο πατέρας του ανήλικου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

