Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης, συνελήφθη ο υπεύθυνος κλαμπ (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο «Αττικό» νοσοκομείο νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) ένας 16χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος ήταν νωρίτερα -μαζί με άλλα άτομα- σε κλαμπ στο Μπουρνάζι και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να φτάσει σχεδόν σε κατάσταση λιποθυμίας.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε στη σύλληψη του 38χρονου προσωρινά υπεύθυνου της επιχείρησης, ο οποίος εντοπίστηκε από την Άμεση Δράση στο Περιστέρι.
Επίσης, ο πατέρας του ανήλικου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.
Διαβάστε επίσης:
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: SOS για την κακοποίηση παιδιών και την ενδοοικογενειακή βία- 460 κλήσεις για βοήθεια κάθε μέρα
Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)
Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός σε χωράφι στην Άνω Βάθεια μετά από φωτιά
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.