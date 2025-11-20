search
20.11.2025 13:39

Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

20.11.2025 13:39
kefalonia_nekros

Νεκρός εντοπίστηκε ο 26χρονος, στην Κεφαλονιά, ο οποίος αγνοείτο από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός άνδρας ανασύρθηκε μέσα από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, την εξαφάνιση του 26χρονου, δήλωσε στην ασφάλεια Αργοστολίου, το πρωί της Τετάρτης 19/11, η μητέρα του. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο γιος της έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι όπου διέμενε με τους γονείς του, λέγοντάς τους ότι πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, στη δουλειά του.

Άμεσα – και με δεδομένο ότι είχαν ήδη περάσει σχεδόν δύο 24ωρα, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό, που «χτένιζαν» τις περιοχές γύρω από τα Κουρουκλάτα και τη θάλασσα.

Τελικά, το αυτοκίνητο του άτυχου 26χρονου εντόπισαν το βράδυ της Τετάρτης πυροσβέστες, στην περιοχή Κόκκινος Βράχος, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες, ενώ αμέσως έφτασε στο σημείο έφτασε σκάφος του λιμενικού.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσης, με μεγάλη δυσκολία, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών.

Ύστερα από αρκετή ώρα, δύτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση, κατάφεραν να ανασύρουν το αυτοκίνητο, το οποίο είχε «καρφωθεί» στον βυθό που είναι βαλτώδης, ενώ η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική. Αμέσως μετά, άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν την σορό του 26χρονου η οποία μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Αργοστολίου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου οι γιατροί και τυπικά διαπίστωσαν τον θάνατο του νεαρού οδηγού.

