ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 12:34

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε χωράφι (photos)

20.11.2025 12:34
EKAV_PIROSVESTIKI
αρχείου Eurokinissi

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/11) σε χωράφι δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια Εύβοιας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, o άτυχος άνδρας έκαιγε χόρτα, του ξέφυγε η φωτιά και στην προσπάθειά του να την σβήσει, δυστυχώς καήκε

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

GIORGOS_AFTIAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η έμπνευση του Γιώργου Αυτιά – Κάνει… στούντιο την ευρωβουλή για να προβάλει τα ελληνικά αιτήματα  

kideia-flampourari-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

hasapis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο ο «Χασάπης» (Live)

trump-ronaldo-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρονάλντο: Απογοητευμένοι οι θαυμαστές του για τη συνάντηση με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Οι αντιδράσεις στα social media

paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

