Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε χωράφι (photos)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (20/11) σε χωράφι δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια Εύβοιας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, o άτυχος άνδρας έκαιγε χόρτα, του ξέφυγε η φωτιά και στην προσπάθειά του να την σβήσει, δυστυχώς καήκε

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

