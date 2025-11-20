Βασίλης Μάγγος: Στις 26 Νοεμβρίου η συνέχεια της δίκης των αστυνομικών που κατηγορούνται για τον άγριο βασανισμό του

Για τις 26 Νοεμβρίου διακόπηκε η δίκη των έξι αστυνομικών που κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για βασανιστήρια κατά συναυτουργία κατά του Βασίλειου Μάγγου το καλοκαίρι του 2020 στον Βόλο.

Η πλευρά των κατηγορουμένων ζήτησε νέα αναβολή της δίκης με αιτιολογικό την απουσία συνηγόρου υπεράσπισης, αίτημα που το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας απέρριψε, σύμφωνα με τη ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι αρχικά η δίκη είχε προσδιοριστεί για τις 5 Ιουνίου 2025, ωστόσο είχε αναβληθεί με αίτημα των κατηγορουμένων για σήμερα. Μπροστά από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί σήμερα πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συλλογικοτήτων.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου παραπέμπει τους έξι αστυνομικούς σε δίκη και παρατείνει τους περιοριστικούς όρους που τους είχαν επιβληθεί, όπως χρηματικό πρόστιμο και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η οικογένεια ζητά να της δοθεί το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, προκειμένου «να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης».

