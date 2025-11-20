search
20.11.2025 11:47

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «πιάστηκε» για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό

20.11.2025 11:47
tsitsipas-new

Για υπερβολική ταχύτητα, έφαγε κλήση ο γνωστός πρωταθλητής του τένις Στέφανος Τσιτσιπάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς πήγαινε με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος τενίστας πιάστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό οδηγώντας το πολυτελές Lotus που διαθέτει στην κατοχή του.

Φυσικά ξεπέρασε κατά πολύ το όριο της ταχύτητας και έγινε από τους πρώτους που παρέλαβαν ψηφιακή κλήση από το gov.gr.

Το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα χρόνο.

Από τη Δευτέρα έχουν αρχίσει να αποστέλλονται οι πρώτες ψηφιακές κλήσεις αυτόματα μέσω του gov.gr στους οδηγούς που καταγράφηκαν από τις νέες «έξυπνες κάμερες». 

Πρόκειται για τις δέκα πρώτες κάμερες παρακολούθησης, οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικές λεωφόρους, όπως η Κηφισίας, η Συγγρού και η Βουλιαγμένης, αλλά και σε άλλα κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

1 / 3