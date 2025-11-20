search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 12:10

Καιρός – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα

20.11.2025 12:10
kataigida_0206_1200-700_new

Επίμονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν εκ νέου από τη νύχτα στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Ο καιρός σήμερα (20/11)

Για σήμερα Τετάρτη (20/11), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σε Ιόνιο, Ήπειρο και πρόσκαιρα δυτική Στερεά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «πιάστηκε» για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος «συνέλαβε» οπλισμένο ληστή στην Τούμπα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karanastasis_konstantopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

poster_adv
ADVERTORIAL

«Ταξίδι στον Κόσμο του Παραδοσιακού Τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου» ως μέρος των Singing Cycles 2025–2026

cupra_2011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Νέα μη ορμονική θεραπεία για τις εξάψεις γυναικών με πρόωρη εμμηνόπαυση μετά από καρκίνο

erhiurman-christodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό: Πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ερχιουρμάν – Στις αρχές Δεκεμβρίου νέες συνομιλίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:08
karanastasis_konstantopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

poster_adv
ADVERTORIAL

«Ταξίδι στον Κόσμο του Παραδοσιακού Τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου» ως μέρος των Singing Cycles 2025–2026

cupra_2011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

1 / 3