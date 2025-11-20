Καιρός – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα

Επίμονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν εκ νέου από τη νύχτα στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Ο καιρός σήμερα (20/11)

Για σήμερα Τετάρτη (20/11), σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σε Ιόνιο, Ήπειρο και πρόσκαιρα δυτική Στερεά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

