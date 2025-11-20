Πέθανε ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Τραγικό φινάλε είχε η υπόθεση με τον 22χρονο που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ πριν μερικές ημέρες, καθώς έφυγε σήμερα (20/11) από τη ζωή.

Ο νεαρός τρώγοντας σε εστιατόριο με φίλους του, θεώρησε πως μπορούσε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ, μια απόφαση που τον έστειλε στην εντατική αρχικά και τελικά σήμερα εξέπνευσε στο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 22χρονος έμεινε για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που αποδείχθηκε καταδικαστικό για τη ζωή του, αφού τόσο ο εγκέφαλος όσο και τα ζωτικά του όργανα υπέστησαν πολλαπλές βλάβες.

