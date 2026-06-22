Αναφορές για προβλήματα στο Χ – Χιλιάδες χρήστες δεν έχουν πρόβαση

Οι χρήστες αναφέρουν μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ.

Το πρόβλημα φαίνεται να είναι παγκόσμιο, με έναν ιστότοπο παρακολούθησης διαδικτυακών υπηρεσιών να δείχνει ότι χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Αλγερία δεν είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Τα προβλήματα χρήσης φαίνεται να υπάρχουν τόσο στις εκδόσεις web όσο και στις εκδόσεις εφαρμογών για κινητά του X.

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