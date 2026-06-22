Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Μέγα Δέρειο Έβρου (Video)

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μέγα Δέρειο Έβρου.
Στο σημείο επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 Α/Φ.
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