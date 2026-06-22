Μαίνεται η φωτιά στην Βοιωτία: Έκλεισε η Αθηνών-Λαμίας – Τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Ακραίφνιο, ήχησε το 112

Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στη Βοιωτία, ενώ κλειστή είναι η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας στο ύψος του Ακραίφνιου. Η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που έσπευσαν στο σημείο για κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ, από αέρος επιχειρούν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

Για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Ακραίφνιο, στάλθηκε μήνυμα του112 στους κατοίκους της περιοχής, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Στην περιοχή Ελαιώνας του Δήμου Θήβας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, η οποία πλλέον έχει οριοθετηθεί.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων και 11 οχήματα ενω απο αερος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη σε όλα τα μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

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