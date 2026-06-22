Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε ανάμεσα στην πόλη των Σπάτων και του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η φωτιά έχει ήδη κάψει περίπου στα 10 στρέμματα με ξερά χόρτα και συνεχίζει να επεκτείνεται με κατεύθυνση προς το προπονητικό γήπεδο της ΑΕΚ.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες ,2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (1η ΕΜΟΔΕ), 3 ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

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