Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 22χρονο που πνίγηκε με μπέργκερ – «Χτυπούσε την πλάτη του στην κολώνα» για να πάρει ανάσα

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 22χρονος, ο οποίος πνίγηκε τρώγοντας μπέργκερ σε κατάστημα fast food.

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού τόνισε πως ο νεαρός δεν συμμετείχε σε κάποιου είδους challenge όπως διακινήθηκε, διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες φίλων του νεαρού οι οποίοι μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τα όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, ο νεαρός καθόταν στο τραπέζι, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω.

Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του. Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Χάιμλιχ.

Έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερα από 3 λεπτά

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα να φράξει η τραχεία του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16, το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και κατέβαλε προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία του 22χρονου.

Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον νεαρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

