search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 12:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 11:18

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 22χρονο που πνίγηκε με μπέργκερ – «Χτυπούσε την πλάτη του στην κολώνα» για να πάρει ανάσα

15.11.2025 11:18
meth-new

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 22χρονος, ο οποίος πνίγηκε τρώγοντας μπέργκερ σε κατάστημα fast food.

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού τόνισε πως ο νεαρός δεν συμμετείχε σε κάποιου είδους challenge όπως διακινήθηκε, διαψεύδοντας τις σχετικές αναφορές.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες φίλων του νεαρού οι οποίοι μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τα όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, ο νεαρός καθόταν στο τραπέζι, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω.

Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του. Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή Χάιμλιχ.

Έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερα από 3 λεπτά

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 22χρονος προσπάθησε να καταπιεί μεγάλο κομμάτι τροφής αμάσητο, με αποτέλεσμα να φράξει η τραχεία του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός έμεινε χωρίς οξυγόνο για πάνω από τρία λεπτά, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2:16, το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και κατέβαλε προσπάθειες να αφαιρέσει την τροφή από την τραχεία του 22χρονου.

Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου άφησε τον νεαρό σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής που έπεσε πάνω σε βαν

Μακελειό στα Βορίζια: «Υπήρξε άλλη συμπλοκή πριν έναν χρόνο» – «Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου»

Πολυτεχνείο: Άρχισαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο – Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 23χρονος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο – Τούμπαρε το αυτοκίνητο που οδηγούσε  

xaris doukas kede 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα πορεία, χωρίς τη ΝΔ – Τι λέει για Βασιλίσσης Όλγας, Άγνωστο Στρατιώτη, εκλογικό νόμο στην ΤΑ

karvouniaris_1411_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τα εξώδικα του Δημητριάδη δεν αλλάζουν την ιστορία

astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα η 24ωρη παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς Ρομά (Video)

nikos_papandreou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΠΑΣΟΚ και το χειροκρότημα στο Λαϊκό Κόμμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 12:46
ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 23χρονος τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο – Τούμπαρε το αυτοκίνητο που οδηγούσε  

xaris doukas kede 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η Ελλάδα χρειάζεται νέα πορεία, χωρίς τη ΝΔ – Τι λέει για Βασιλίσσης Όλγας, Άγνωστο Στρατιώτη, εκλογικό νόμο στην ΤΑ

karvouniaris_1411_1920-1080_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τα εξώδικα του Δημητριάδη δεν αλλάζουν την ιστορία

1 / 3