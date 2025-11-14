Δύο λεπτά έμεινε χωρίς οξυγόνο ο 22χρονος που κατάπιε το χάμπουργκερ – Σε μια λεπτή κλωστή κρέμεται η ζωή του

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του 22χρονου φοιτητή που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, ενώ βρίσκονταν με φίλους του σε ταχυφαγείο στο Κορωπί.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 ολόκληρα λεπτά, καθώς το burger του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο.

Λόγω του φόβου του, οι φίλοι του που ήταν μαζί, ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στην επιχείρηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο.

Ο 22χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς από το ατύχημα του προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, οι οποίες ίσως και να είναι μη αναστρέψιμες.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Ο πατέρας του, ξεκαθάρισε πως οι φίλοι του παιδιού του, δεν θέλει να κατηγορηθούν. Την είδηση μετέφερε στην πρωινή εκπομπή του Mega η Ματίνα Παγώνη.

«Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω πως απευθύνει έκκληση στα ΜΜΕ να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η κα Παγώνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό καθώς φέρεται πως ξεκίνησε από challenge στα social media.

Διαβάστε επίσης

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Αμοργό

Καιρός: Τοπικές ομίχλες και ασθενείς νεφώσεις σε όλη τη χώρα

Άγιος Δημήτριος: Μέλη σπείρας που «χτυπά» στην περιοχή οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς