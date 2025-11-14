search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 10:32
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 09:03

Δύο λεπτά έμεινε χωρίς οξυγόνο ο 22χρονος που κατάπιε το χάμπουργκερ – Σε μια λεπτή κλωστή κρέμεται η ζωή του

14.11.2025 09:03
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του 22χρονου φοιτητή που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, ενώ βρίσκονταν με φίλους του σε ταχυφαγείο στο Κορωπί.

Ο 22χρονος έμεινε χωρίς οξυγόνο 2 ολόκληρα λεπτά, καθώς το burger του έφραξε τους αεραγωγούς προκαλώντας του αρχικά δύσπνοια και πόνο.

Λόγω του φόβου του, οι φίλοι του που ήταν μαζί, ανέφεραν πως ο φοιτητής έπαθε κρίση πανικού και λίγο μετά κατέρρευσε μέσα στην επιχείρηση.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον φοιτητή στο νοσοκομείο.

Ο 22χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να δίνουν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς από το ατύχημα του προκλήθηκαν σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα, οι οποίες ίσως και να είναι μη αναστρέψιμες.

Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Ο πατέρας του, ξεκαθάρισε πως οι φίλοι του παιδιού του, δεν θέλει να κατηγορηθούν. Την είδηση μετέφερε στην πρωινή εκπομπή του Mega η Ματίνα Παγώνη.

«Με εξουσιοδότησε να μεταφέρω πως απευθύνει έκκληση στα ΜΜΕ να πάψουν να ασχολούνται με το θέμα και πρέπει να σταματήσει. Δεν θέλει η οικογένεια να γίνεται αυτό το πράγμα», είπε η κα Παγώνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό καθώς φέρεται πως ξεκίνησε από challenge στα social media.

fokia_orkes
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατημένη φώκια πήδηξε σε σκάφος για να γλιτώσει από όρκες που την κυνηγούσαν (photo/video)

agios dimitrios new
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Kimberly-Guilfoyle-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διόλου τυχαία αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά – Το πλάνο των ΗΠΑ για να πάρουν τα ηνία από την COSCO

democracy_danger_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Οι μισοί πολίτες θεωρούν τη δημοκρατία «χαλασμένη» και «ανεπαρκή»

EKAV_PIROSVESTIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μέσα από βόθρο

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

