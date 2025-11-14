search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 07:06

Άγιος Δημήτριος: Μέλη σπείρας που «χτυπά» στην περιοχή οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς

14.11.2025 07:06
Untitled-design-10

Άφαντοι παραμένουν μέχρι σήμερα οι 4 δράστες της διάρρηξης που έγινε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, σε κεντρικό σημείο στον Άγιο Δημήτριο.

Οι άνδρες, αφού «χτύπησαν» το σπίτι, προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή αλλά στον δρόμο τους περίμεναν 2 μηχανές ΔΙΑΣ με 4 αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν καταδίωξη.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από κάτοικο της περιοχής για τη διάρρηξη στο σπίτι στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο γύρω στις 20:00 το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν οι μηχανές ΔΙΑΣ τη στιγμή που οι δράστες επιβιβάζονταν στο αυτοκίνητό τους.

Μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκίνησε η άγρια καταδίωξη στα στενά της περιοχής με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τραυματιστούν.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως οι δράστες είναι μέλη σπείρας Ρομά που έχει «χτυπήσει» αρκετές φορές την συγκεκριμένη περιοχή, προκαλώντας τον τρόμο των κατοίκων.

Πώς τραυματίστηκαν οι αστυνομικοί στην καταδίωξη

Αφού οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την καταδίωξη μέσα στα στενά του Αγίου Δημητρίου, οι δράστες μπήκαν σε αδιέξοδο, χωρίς να μπορούν να διαφύγουν.

Ο οδηγός ωστόσο έκανε όπισθεν και εμβόλισε τις μηχανές, τραυματίζοντας τους 3 από τους 4 αστυνομικούς. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δράστες τότε βρήκαν την ευκαιρία και τράπηκαν σε φυγή αν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να πυροβολήσουν 3 φορές στα λάστιχα του αυτοκινήτου.

Παρά τις σφαίρες, από εκείνη τη στιγμή οι δράστες παραμένουν άφαντοι και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Από την έρευνα που έγινε μάλιστα, βρέθηκε σε στενό της Δάφνης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήσαν.

Στελέχη της ΕΛΑΣ το ελέγχουν προσεκτικά ώστε να βρεθούν τα ίχνη των δραστών που μπορεί να οδηγήσουν και στη σύλληψή τους.

Διαβάστε επίσης

Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Γλαύκου (Video)

«Το είχε κάνει πολλές φορές, δεν ήταν challenge» – Τι λέει φίλος του 22χρονου που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ στο Κορωπί

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

sumbaseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

arkaloxori-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πλειστηριασμών συνέχεια στο Αρκαλοχώρι: Στα funds και τις τράπεζες οι περιουσίες των σεισμόπληκτων παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις

mitsotakis_elefsina_3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων: Η κυβέρνηση κερδίζει από τα ενεργειακά, αλλά… δεν φθάνουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:39
liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου – Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

sumbaseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις: Mόλις 20% των εργαζομένων καλύπτονται παρά τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα

1 / 3