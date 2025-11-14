Άγιος Δημήτριος: Μέλη σπείρας που «χτυπά» στην περιοχή οι διαρρήκτες που τραυμάτισαν αστυνομικούς

Άφαντοι παραμένουν μέχρι σήμερα οι 4 δράστες της διάρρηξης που έγινε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, σε κεντρικό σημείο στον Άγιο Δημήτριο.

Οι άνδρες, αφού «χτύπησαν» το σπίτι, προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή αλλά στον δρόμο τους περίμεναν 2 μηχανές ΔΙΑΣ με 4 αστυνομικούς οι οποίοι ξεκίνησαν καταδίωξη.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από κάτοικο της περιοχής για τη διάρρηξη στο σπίτι στην οδό Αντιόπης στον Άγιο Δημήτριο γύρω στις 20:00 το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν οι μηχανές ΔΙΑΣ τη στιγμή που οι δράστες επιβιβάζονταν στο αυτοκίνητό τους.

Μέσα σε δευτερόλεπτα ξεκίνησε η άγρια καταδίωξη στα στενά της περιοχής με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τραυματιστούν.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως οι δράστες είναι μέλη σπείρας Ρομά που έχει «χτυπήσει» αρκετές φορές την συγκεκριμένη περιοχή, προκαλώντας τον τρόμο των κατοίκων.

Πώς τραυματίστηκαν οι αστυνομικοί στην καταδίωξη

Αφού οι αστυνομικοί ξεκίνησαν την καταδίωξη μέσα στα στενά του Αγίου Δημητρίου, οι δράστες μπήκαν σε αδιέξοδο, χωρίς να μπορούν να διαφύγουν.

Ο οδηγός ωστόσο έκανε όπισθεν και εμβόλισε τις μηχανές, τραυματίζοντας τους 3 από τους 4 αστυνομικούς. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δράστες τότε βρήκαν την ευκαιρία και τράπηκαν σε φυγή αν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να πυροβολήσουν 3 φορές στα λάστιχα του αυτοκινήτου.

Παρά τις σφαίρες, από εκείνη τη στιγμή οι δράστες παραμένουν άφαντοι και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Από την έρευνα που έγινε μάλιστα, βρέθηκε σε στενό της Δάφνης και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήσαν.

Στελέχη της ΕΛΑΣ το ελέγχουν προσεκτικά ώστε να βρεθούν τα ίχνη των δραστών που μπορεί να οδηγήσουν και στη σύλληψή τους.

