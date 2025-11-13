search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 23:22
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

13.11.2025 22:38

Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Γλαύκου (Video)

13.11.2025 22:38
fotia-patra-1

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, 13/11, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Πάτρα, κοντά στην οδό Γλαύκου.

Η φωτιά, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πάνω από 4 οχήματα και πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας.

Περίπου σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στις 21:30, η φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, από τη φωτιά υπέστη ζημιές και η διπλανή επιχείρηση.

skafos usa
ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί σε νέα επίθεση των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβικη

kina-motosikleta
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Αστυνομικός έπεσε πάνω σε παιδιά με τη θηριώδη μοτοσικλέτα της, στη διάρκεια επίδειξης (Video)

fotia-patra-1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Γλαύκου (Video)

evans-neo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξέσπασε ο Έβανς μετά τον νέο τραυματισμό του: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη, ο θεός κάνει λάθη»

zelenskyy-123
ΚΟΣΜΟΣ

«Λερναία Ύδρα» η διαφθορά στην Ουκρανία – Τα 177,5 δισ. ευρώ της ΕΕ και η «θηλιά στον λαιμό» του Ζελένσκι

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

