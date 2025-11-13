Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Γλαύκου (Video)

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Πέμπτης, 13/11, στην Πυροσβεστική, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Πάτρα, κοντά στην οδό Γλαύκου.

Η φωτιά, η οποία προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πάνω από 4 οχήματα και πολυάριθμο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυνάμεις της αστυνομίας.

Περίπου σαράντα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, γύρω στις 21:30, η φωτιά είχε περιοριστεί σημαντικά, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, από τη φωτιά υπέστη ζημιές και η διπλανή επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης:

«Το είχε κάνει πολλές φορές, δεν ήταν challenge» – Τι λέει φίλος του 22χρονου που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ στο Κορωπί

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Δημήτριο: Διαρρήκτες εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς

Βορίζια: Αποκαλυπτικά βίντεο πριν και μετά το μακελειό – Οι κινήσεις αστυνομικών που προκαλούν ερωτηματικά