Βορίζια: Αποκαλυπτικά βίντεο πριν και μετά το μακελειό – Οι κινήσεις αστυνομικών που προκαλούν ερωτηματικά

13.11.2025 21:05
Βίντεο, όπου καταγράφονται οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν, λίγα λεπτά με το μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, έφερε στο «φως» η εκπομπή Live News.

Στις εικόνες, και ενώ οι νεκροί βρίσκονται ακόμη στον κεντρικό δρόμο του χωριού, φαίνεται μία γυναίκα, να τρέχει πανικόβλητη στο σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στους φονικούς πυροβολισμούς. Η γυναίκα εμφανίζεται να διασχίζει τον δρόμο και να κάνει μία κίνηση με τα χέρια της, προκειμένου να προφυλαχτεί από τις σφαίρες.

Τρία λεπτά αργότερα, περνάει από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα ένα λευκό αγροτικό όχημα, που ήταν το αυτοκίνητο που μετέφερε τον νεκρό.

Μετά από ακόμη τρία λεπτά, στο βίντεο διακρίνεται ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε φτάσει στο σημείο της συμπλοκής 5 λεπτά νωρίτερα.

Ανάμεσα στις δύο προαναφερθείσες σκηνές, μεσολαβεί και μία όπου μία γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες καταγράφεται να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.

Σε άλλα βίντεο, καταγράφονται οι κινήσεις του Φανούρη Καργάκη, στιγμές πριν το μακελειό. Στο σχετικό clip, το τζιπ του 39χρονου εμφανίζεται να κάνει όπισθεν και βγαίνει από το σπίτι του, ενώ στη συνέχεια καταγράφεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Ακολουθούν πυροβολισμοί και περίπου ένα λεπτό αργότερα εμφανίζεται ένα μπλε τζιπ να κατεβαίνει τον δρόμο, το οποίο ανήκε σε αυτόπτη μάρτυρα.

Σε άλλο clip καταγράφεται και το πώς ενημερώνεται η σύζυγος του 39χρονου θύματος για την τραγωδία. Η γυναίκα είναι με το κινητό, ντυμένη στα μαύρα και φοράει σαγιονάρες. Χάνεται για λίγα δευτερόλεπτα στο βάθος του μπαλκονιού και ύστερα αρχίζει να τρέχει προς το σημείο του μακελειού. Πρόκειται για την ίδια γυναίκα που είχε καταγραφεί και από άλλη κάμερα, να τρέχει και να στρίβει στην ίδια κατεύθυνση με το αγροτικό, που μετέφερε τη σορό του συζύγου της.

Τι έκαναν οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο χωριό μετά το μακελειό

Ένα ακόμη βίντεο – ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το Mega, δείχνει αστυνομικούς να βρίσκονται στο χωριό 15, περίπου, λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

Στο εν λόγω clip, οι αστυνομικοί εμφανίζονται να στέκονται στο ίδιο σημείο, μερικά μέτρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας, και να μην πλησιάζουν.

