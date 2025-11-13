Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα χαρακτηρίσει τέσσερις ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και είναι συνδεδεμένες με το κίνημα Antifa, ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (Foreign Terrorist Organizations – FTOs) και ως Παγκοσμίως Αναγνωρισμένους Τρομοκράτες (Specifically Designated Global Terrorists – SDGTs) – κατατάσσοντάς τις δίπλα σε οργανώσεις όπως το ISIS, την αλ-Κάιντα και τη Χεζμπολάχ.

Τα παραπάνω αναφέρει ρεπορτάζ του Fox News Digital, επικαλούμενο σχετικές πληροφορίες, με την απόφαση να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί τους προαναφερθέντες χαρακτηρισμούς για ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa, επεκτείνοντας την προηγούμενη οδηγία του Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνές επίπεδο.

Οι τέσσερις πυρήνες της Antifa που είναι ενεργοί στην Ευρώπη – στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα –, κατηγορούνται ότι οργάνωσαν ή πραγματοποίησαν βομβιστικές επιθέσεις, πυροβολισμούς και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Ο χαρακτηρισμός που τους αποδίδεται απαιτεί από τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να «παγώσουν» τα περιουσιακά τους στοιχεία, και να απαγορεύσουν την είσοδο των μελών των οργανώσεων αυτών στις ΗΠΑ. Παράλληλα, επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει ποινικές διώξεις εναντίον όσων υπάγονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ και «παρέχουν ή συνωμοτούν να παρέχουν υλική υποστήριξη σε FTOs».

Οι ομάδες που μπαίνουν στο στόχαστρο

Οι δύο ελληνικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο των ΗΠΑ είναι η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» και η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», όπως μεταδίδει το Fox News.

Άλλη μια οργάνωση, η Antifa Ost είναι μια ακροαριστερή ομάδα που έχει συνδεθεί με επιθέσεις στη Γερμανία την περίοδο 2018-2023. Οι γερμανικές εισαγγελικές Αρχές έχουν ασκήσει διώξεις σε επτά άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την οργάνωση.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβρη του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσημα την Antifa Ost ως τρομοκρατική οργάνωση, έπειτα από περιστατικό του 2023 στη Βουδαπέστη, όπου εννέα μέλη της φέρονται να επιτέθηκαν σε πολίτες με σφυριά, ρόπαλα και σπρέι πιπεριού.

Στο στόχαστρο των ΗΠΑ, τέλος, μπαίνει το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (International Revolutionary Front) – γνωστό και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία (Informal Anarchist Federation) –, το οποίο είναι συνασπισμός οργανώσεων με έδρα την Ιταλία, που υποστηρίζει την «επαναστατική ένοπλη πάλη» ενάντια στο κράτος.

ΗΠΑ: «Θα τους εντοπίσουμε και θα τους εξαρθρώσουμε»

«Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa έχουν διεξαγάγει μια εκστρατεία τρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο επί δεκαετίες, πραγματοποιώντας βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και ταραχές στο όνομα της ακραίας τους ατζέντας», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου, Tommy Piggot.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι αποφασισμένο να εντοπίσει και να εξαρθρώσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα που συνωμοτούν για να καταστείλουν ανελέητα τη βούληση του λαού και να υπονομεύσουν βίαια τα ίδια τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού πολιτισμού», πρόσθεσε ο ίδιος.

