23.09.2025 08:19

Αντιδημοκρατική υστερία στις ΗΠΑ: Οι Antifa «τρομοκρατική οργάνωση» και με… διάταγμα Τραμπ

23.09.2025 08:19
antifa_new

Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε και το έκανε, υπογράφοντας χθες (22/9) εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα «Antifa».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς στον απόηχο της δολοφονίας του Κερκ.

«Το πρόβλημα της βίας προέρχεται από την αριστερά. Για αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις χαρακτήρισε την Antifa, ένα δίκτυο τρομοκρατών της ριζοσπαστικής αριστεράς που στοχεύουν στην ανατροπή της κυβέρνησης διά της βίας (…) ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», αναφέρει ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του. Στο εκτελεστικό διάταγμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι «Antifa» περογράφονται επίσης ως «αναρχική» οργάνωση.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα την 10η Σεπτεμβρίου. Εμβληματική μορφή του MAGA («Make America Great Again»), ο Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση