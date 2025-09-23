Ερντογάν από Νέα Υόρκη: «Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική ομάδα, ο Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία» – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ και τα F-35

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ διαπράττει «πλήρη γενοκτονία» στη Γάζα και κατηγόρησε ευθέως τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις δολοφονίες.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική γενοκτονία. Και αυτή η γενοκτονία προκαλείται από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ανελέητα, δυστυχώς σκότωσε δεκάδες χιλιάδες με αυτή τη γενοκτονία», δήλωσε ο Ερντογάν στο Fox News στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πρόσθεσε ότι πάνω από 120.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Γάζα και ότι η Τουρκία έχει μεταφέρει πολλούς από τους τραυματίες στη χώρα για θεραπεία.

«Είμαστε εντελώς αντίθετοι σε αυτή τη γενοκτονία», είπε.

Ερωτηθείς για την παλαιστινιακή ομάδα Χαμάς και τους ομήρους που έχει, ο Ερντογάν απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τη Χαμάς.

«Δεν πρόκειται για ένα μονόπλευρο έγκλημα. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να κατηγορήσουμε μόνο τη Χαμάς για αυτό. Ταυτόχρονα, πώς μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη αυτό που έχει κάνει ο Νετανιάχου;» είπε.

Κατηγόρησε το Ισραήλ για αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, προσθέτοντας: «Όσον αφορά τα όπλα, (η Χαμάς) δεν μπορεί καν να συγκριθεί με το Ισραήλ, και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη χωρίς έλεος, σε παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένους. Δεν έχουν έλεος. Και αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνονται».

Σχετικά με τις προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης, ο Ερντογάν ήταν επιφυλακτικός, συγκρίνοντάς την με τον ανεπίλυτο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Ίσως θυμάστε ότι (ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) είπε: “Θα τελειώσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας”. Τελείωσε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: “Θα τελειώσω τον πόλεμο στη Γάζα”. Τελείωσε; Όχι».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση, απέρριψε την ιδέα.

«Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αντιθέτως, τη βλέπω ως ομάδα αντίστασης… Χρησιμοποιούν ό,τι έχουν για να αμυνθούν».

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 64.000 Παλαιστίνιους σε μια βάναυση επίθεση στη Γάζα μετά από μια διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης μια υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τον πόλεμό του στον θύλακα.

Μαχητικά αεροσκάφη F-35 και οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ

Ο Τούρκος πρόεδρος συζήτησε την επερχόμενη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, όπου δήλωσε ότι αναμένει να θέσει το θέμα του ακινητοποιημένου προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών F-35.

«Είμαστε εταίροι στο έργο F-35», είπε, προσθέτοντας: «Μέχρι στιγμής, έχουμε πληρώσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια… Ορισμένα αεροσκάφη ήταν στα πρόθυρα της παράδοσης, αλλά την τελευταία στιγμή, η παράδοση σταμάτησε. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ κατάλληλη για μια στρατηγική συνεργασία», είπε.

Αν και οι ΗΠΑ ενέκριναν πρόσφατα την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400 από την Άγκυρα, η οποία οδήγησε στην αποβολή της χώρας από το πρόγραμμα F-35 και στις επακόλουθες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο θα καλύψουν επίσης την παράδοση των αεροσκαφών F-16, την παραγωγή, τη συντήρηση και την ευρύτερη αμυντική συνεργασία.

Όσον αφορά τους οικονομικούς και βιομηχανικούς δεσμούς ΗΠΑ-Τουρκίας, εξέφρασε αισιοδοξία.

«Νομίζω ότι θα βελτιωθεί σημαντικά, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία. Ταυτόχρονα, στη βιομηχανία και την τεχνολογία, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βελτιώσουν τις σχέσεις τους», είπε.

Για Ρωσία, ΕΕ και ΝΑΤΟ

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τις ισορροπημένες σχέσεις της Τουρκίας και με τις δύο χώρες.

«Η Ρωσία έχει πολύ σοβαρές απώλειες. Η Ουκρανία έχει επίσης πολύ σοβαρές απώλειες, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Δεν θα θέλαμε να συμβεί αυτό», είπε.

Πρότεινε ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υιοθετήσει ένα μοντέλο παρόμοιο με την προσέγγιση της Τουρκίας, εμπλέκοντας διπλωματικά και τις δύο πλευρές για τη μείωση των εντάσεων.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν επέκρινε επίσης τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ για πάνω από 50 χρόνια, η χώρα δεν έχει γίνει δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

