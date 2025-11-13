Γάζωσαν με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο και του άφησαν μαύρο στεφάνι – Προειδοποίηση βλέπουν οι Αρχές

Με 14 σφαίρες γάζωσαν το σπίτι γνωστού επιχειρηματία στη Ρόδο, ενώ οι δράστες άφησαν στην πόρτα του και ένα μαύρο στεφάνι. Οι Αρχές βλέπουν προειδοποιητικό χτύπημα.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε αστική γειτονιά της πόλης σε ώρα περιορισμένης κίνησης. Οι δράστες πυροβόλησαν κατ’ επανάληψη προς την πρόσοψη και τις μπαλκονόπορτες μεζονέτας και απομακρύνθηκαν και τράπηκαν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομάδες ασφάλειας και ειδικοί της σήμανσης. Η περιοχή τέθηκε υπό διακριτικό αποκλεισμό για την συλλογή πειστηρίων και την ακριβή αποτύπωση της σκηνής με έμφαση στα σημεία πρόσκρουσης στις μπαλκονόπορτες και στο αντικείμενο που τοποθετήθηκε στην είσοδο, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Κάλυκες περισυνελέγησαν από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο ενώ επιπλέον τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας με τρόπο που να είναι άμεσα ορατό. Το συγκεκριμένο αντικείμενο αξιολογείται ως σαφές μήνυμα εκφοβισμού και εντάσσεται στα στοιχεία σημειολογίας της επίθεσης.

Αναζητείται η διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες

Από τα χαράματα εξελίσσεται συνδυασμός ενεργειών πεδίου και αναλυτικών διαδικασιών. Γίνεται χαρτογράφηση πιθανών διαδρομών προσέγγισης και διαφυγής συλλογή κάλυκων και θραυσμάτων λήψη φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού καθώς και λεπτομερής καταγραφή των σημείων πρόσκρουσης. Παράλληλα πραγματοποιείται έλεγχος ασφαλείας στην οικία για τυχόν πρόσθετες ζημιές και προληπτικοί έλεγχοι σε παρακείμενους χώρους. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν οπτικό υλικό από ιδιωτικές κάμερες καταστήματα και οχήματα που στάθμευαν στη ζώνη ενδιαφέροντος ενώ καταγράφονται τυχόν ύποπτες παρουσίες τις προηγούμενες ημέρες.

Το προφίλ του στόχου και το αποτύπωμα στη νύχτα

Ο στόχος είναι πολύ γνωστός επιχειρηματίας με νυχτερινά κέντρα. Οι αρχές εξετάζουν επαγγελματικές διασυνδέσεις και ενδεχόμενες εμπορικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με απόπειρα εκφοβισμού. Σε παρόμοιες υποθέσεις όταν απουσιάζει πρόθεση πρόκλησης σωματικής βλάβης και εντοπίζονται σύμβολα όπως ένα μαύρο στεφάνι καταγράφεται συχνά στόχευση επίδειξης ισχύος. Το σενάριο αυτό αξιολογείται ως ισχυρό χωρίς να αποκλείονται άλλα κίνητρα.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα βαλλιστικά δεδομένα για αντιπαραβολή με ανοιχτές ή παλαιότερες υποθέσεις. Η βαλλιστική υπογραφή ενός πιστολιού μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση με προηγούμενη χρήση του ίδιου όπλου. Παράλληλα αξιολογείται ο τρόπος ρίψης των βολών η απόσταση και η γωνία προσβολής ώστε να ανασυρθεί εικόνα της θέσης των δραστών κατά τη στιγμή της βολής. Η νόμιμη ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής μπορεί να αποδώσει ενδείξεις για κινήσεις οχημάτων και πιθανές επαφές πριν ή μετά το συμβάν. Το μαύρο στεφάνι υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για γενετικό υλικό δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη μεταφοράς.

