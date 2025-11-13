Λάρισα: Φρικτός θάνατος για 49χρονη σε φούρνο, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της στο ζυμωτήριο

Σοκ στο Δαμάσι Λάρισας από το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε φρικτό θάνατο σε φούρνο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και μητέρα δύο παιδιών, φέρεται να εγκλωβίστηκε τα ξημερώματα σε μηχάνημα του φούρνου με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Εκείνη τη στιγμή ήταν μόνη της στον φούρνο, ενώ το περιστατικό έγινε αντιληπτό από πελάτη του καταστήματος που πήγε σήμερα νωρίς το πρωί να αγοράσει ψωμί.

Το δυστύχημα κατά πληροφορίες συνέβη όταν τα μαλλιά της άτυχης γυναίκας μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο…

Επί τόπου έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο της 49χρονης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

