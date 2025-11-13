Στη φυλακή ο βασανιστής ζώων της Δονούσας – «Αγαπάω τα γατάκια», ισχυρίστηκε στη δίκη

Αυλαία έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 στη Νάξο στην πολύκροτη υπόθεση κακοποίησης ζώων με κατηγορούμενο άνδρα που ζούσε στο νησί της Δονούσας.

Tο δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του: 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται πλέον στη φυλακή, δίνοντας τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ. Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης του άνδρα, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ως ο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου».

Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.

Στη Δονούσα, η κατάσταση αποδείχθηκε εξίσου συγκλονιστική. Οι αρχές βρήκαν περίπου 58 γάτες στοιβαγμένες σε ένα άθλιο, σκοτεινό και βρώμικο δωμάτιο, χωρίς τις βασικές συνθήκες υγιεινής και φροντίδας. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος του χρηματικού προστίμου που βεβαιώθηκε σε βάρος του από αστυνομικούς που πραγματοποίησαν έφοδο ύστερα από καταγγελία.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές ύψος προστίμου που έχει έως τώρα βεβαιωθεί για τέτοιες παραβάσεις, ενώ από αυτό προκύπτει και η άθλια εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές από την κατάσταση των ζώων.

Το ποσό αναμένεται να υπερβεί το 1.740.000 ευρώ που είναι τώρα, μόλις βεβαιωθούν και οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κλπ.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή στην έκρηξη ο 23χρονος – «Δεν έχει καμία σχέση, ήταν σε έναν γάμο» λέει η δικηγόρος του

Κιλκίς: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη – «Του φώναζα “μη φεύγεις”»

Λάρισα: Φρικτός θάνατος για 49χρονη σε φούρνο