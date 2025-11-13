search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 19:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 19:03

Στη φυλακή ο βασανιστής ζώων της Δονούσας – «Αγαπάω τα γατάκια», ισχυρίστηκε στη δίκη

13.11.2025 19:03
gates-25423

Αυλαία έπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025 στη Νάξο στην πολύκροτη υπόθεση κακοποίησης ζώων με κατηγορούμενο άνδρα που ζούσε στο νησί της Δονούσας.

Tο δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του: 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται πλέον στη φυλακή, δίνοντας τέλος σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο ίδιος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Η υπόθεση που οδήγησε σήμερα στην καταδίκη του κατηγορούμενου, είχε ξεκινήσει ύστερα από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, κ. Τσορμπατζόγλου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης του άνδρα, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ως ο «συλλέκτης–κακοποιητής ζώων του Μοσχάτου».

Το όνομά του είχε έρθει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2019, όταν η αστυνομία —μετά από έντονη δυσοσμία που είχε αναφερθεί από γείτονες— πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του. Εκεί εντόπισε 11 σκελετωμένα σκυλιά και 20 γάτες σε άθλια κατάσταση μέσα σε ένα σκοτεινό υπόγειο, καθώς και θηλιές και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση ζώων.

Στη Δονούσα, η κατάσταση αποδείχθηκε εξίσου συγκλονιστική. Οι αρχές βρήκαν περίπου 58 γάτες στοιβαγμένες σε ένα άθλιο, σκοτεινό και βρώμικο δωμάτιο, χωρίς τις βασικές συνθήκες υγιεινής και φροντίδας. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το ύψος του χρηματικού προστίμου που βεβαιώθηκε σε βάρος του από αστυνομικούς που πραγματοποίησαν έφοδο ύστερα από καταγγελία.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές ύψος προστίμου που έχει έως τώρα βεβαιωθεί για τέτοιες παραβάσεις, ενώ από αυτό προκύπτει και η άθλια εικόνα που αντίκρισαν οι Αρχές από την κατάσταση των ζώων.

Το ποσό αναμένεται να υπερβεί το 1.740.000 ευρώ που είναι τώρα, μόλις βεβαιωθούν και οι επιπλέον παραβάσεις για έλλειψη βιβλιαρίων υγείας των ζώων, έλλειψη τσιπ κλπ.

Διαβάστε επίσης

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή στην έκρηξη ο 23χρονος – «Δεν έχει καμία σχέση, ήταν σε έναν γάμο» λέει η δικηγόρος του

Κιλκίς: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον θάνατο του 40χρονου κρεοπώλη – «Του φώναζα “μη φεύγεις”»

Λάρισα: Φρικτός θάνατος για 49χρονη σε φούρνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antifa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές»

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

el-salvador-prison
ΚΟΣΜΟΣ

«Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια»: Η κόλαση που έζησαν στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ οι Βενεζουαλενοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

vorizia-sfaires-aytokinito
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε περιγράφει όσα συνέβησαν – «Τους είδα, κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου»

gates-25423
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο βασανιστής ζώων της Δονούσας – «Αγαπάω τα γατάκια», ισχυρίστηκε στη δίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 19:45
antifa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές»

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Σταθεροποιούν τη ΝΔ τα ενεργειακά – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα-Σαμαρά

el-salvador-prison
ΚΟΣΜΟΣ

«Βιασμοί, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια»: Η κόλαση που έζησαν στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ οι Βενεζουαλενοί μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ

1 / 3