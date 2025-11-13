Περίεργη κίνηση από Σκλήκα: Είχε κάνει ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι 461.000 ευρώ

Τέσσερις ημέρες αφότου ανακοινώθηκε το λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας ασφάλισε τον εαυτό και τα μέλη του ΔΣ έναντι 461.223 για ευθύνη στελεχών.

Το ασφαλιστήριο υπεγράφη στις 3 Νοεμβρίου. Την ίδια μέρα ο Γρηγόρης Σκλήκας σε μία θυελλώδη σύσκεψη ενημέρωνε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον σχεδιασμό των ΕΛΤΑ. Στις 4 Νοεμβρίου υπέβαλε την παραίτηση του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, το ασφαλιστήριο προβλέπει ότι, αν αποδειχθεί πως οι ασφαλισμένοι ζημίωσαν τα ΕΛΤΑ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει το ποσό που θα τους καταλογιστεί.

Το ασφαλιστήριο καλύπτει τις τελευταίες 40 κρίσιμες ημέρες με τον Σκλήκα στην ηγεσία του οργανισμό και χρεώνεται στον προϋπολογισμό των ΕΛΤΑ για το 2025-2026.





Διαβάστε επίσης

Οι ΗΠΑ βάζουν την Antifa στο στόχαστρο – Δύο ομάδες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές»

Μακελειό στα Βορίζια: Η μητέρα του 39χρονου που σκοτώθηκε περιγράφει όσα συνέβησαν – «Τους είδα, κρατούσαν όλοι όπλα και πυροβολούσαν τον γιο μου»

Γάζωσαν με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο και του άφησαν μαύρο στεφάνι – Προειδοποίηση βλέπουν οι Αρχές