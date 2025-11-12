search
12.11.2025 15:41

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

12.11.2025 15:41
Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βγει με την παρέα του να φάνε μπέργκερ κι έβαλε ένα στοίχημα να το φάει ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει. Έτσι, έφραξε ο αεραγωγός του, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να είναι πολύ κρίσιμη, με την πιθανότητα για μη αναστρέψιμες βλάβες.

Για την κατάσταση της υγείας του 22χρονο μίλησε στο Mega η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στo Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα».

Επιπλέον, η κ. Παγώνη επεσήμανε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν τρώμε και πώς πρέπει άπαντες να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία πρώτων βοηθειών, καθώς στην περίπτωση του νεαρού κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει λόγω άγνοιας.

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ-ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου: «Η Ευρώπη χρειάζεται αξιόπιστα δεδομένα για μια δίκαιη και βιώσιμη αλιευτική πολιτική»

papastavrou-54345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό αέριο, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα

prwtoselido-entos-new-1
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Noεμβρίου

asthma
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Καινοτόμο εισπνεόμενο φάρμακο μειώνει τις κρίσεις άσθματος σε παιδιά κατά 45%

diabetes-test_1211_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία: Έκκληση για επαναφορά της αποζημίωσης ταινιών μέτρησης στους χρήστες CGM

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

milopita_cake2
CUCINA POVERA

Απλή μηλόπιτα κέικ, αφράτη σαν παντεσπάνι

1 / 3