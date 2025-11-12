Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βγει με την παρέα του να φάνε μπέργκερ κι έβαλε ένα στοίχημα να το φάει ολόκληρο, χωρίς να το μασήσει. Έτσι, έφραξε ο αεραγωγός του, με αποτέλεσμα η κατάστασή του να είναι πολύ κρίσιμη, με την πιθανότητα για μη αναστρέψιμες βλάβες.

Για την κατάσταση της υγείας του 22χρονο μίλησε στο Mega η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στo Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε… Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα».

Επιπλέον, η κ. Παγώνη επεσήμανε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν τρώμε και πώς πρέπει άπαντες να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία πρώτων βοηθειών, καθώς στην περίπτωση του νεαρού κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει λόγω άγνοιας.

