search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 15:20

Προφυλακιστέος ο 45χρονος που λήστεψε δύο νέους στο φράγμα του Αλιάκμονα

12.11.2025 15:20
astynomia_peripoliko

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή Βέροιας, ο 45χρονος που λήστεψε νεαρό ζευγάρι στο φράγμα του Αλιάκμονα και δεν δίστασε να πυροβολήσει με την κυνηγετική του καραμπίνα εναντίον του αυτοκινήτου τους.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία. Διά του συνηγόρου του ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς φέρεται να επικαλέστηκε χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 45χρονος στάθμευσε αρχικά το αυτοκίνητό του κοντά στο αυτοκίνητο, όπου βρίσκονταν ένας άντρας, 21 ετών, μαζί με την 20χρονη φίλη του. Κρατώντας την καραμπίνα, πυροβόλησε εναντίον του οχήματος των δύο νεαρών χωρίς να τους τραυματίσει και ακολούθως τους απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα και 8 ευρώ.

Στη συνέχεια, ο νεαρός βγήκε από το αμάξι του και κατάφερε να αφοπλίσει τον ληστή. Ακολούθησε πάλη μεταξύ των δύο ανδρών, κατά την οποία ο 45χρονος δέχθηκε πυροβολισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον θώρακα. Διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύτηκε μέχρι τη Δευτέρα, όταν και πήρε εξιτήριο.

Για την ίδια υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος και ο 21 ετών άνδρας. Απολογήθηκε στις αρχές της εβδομάδας για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το όπλο εκπυρσοκρότησε πάνω στην πάλη, ενώ ο ίδιος ήταν αυτός που -όπως είπε- έσπευσε να προσφέρει βοήθεια στον 45χρονο, περιθάλποντας το τραύμα του μέχρι να παραληφθεί από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο ως και την Τρίτη – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού

Αναστασία Τασούλα: Η συγκλονιστική τελευταία ανάρτηση – «Ευγνώμων λοιπόν – Γιατί αγάπη είναι πιο δυνατή από την θανατίλα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο δεύτερος χαμηλότερος μέσος μισθός για το 2024: Μας ξεπέρασαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία

meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

dr Kim Kyllesbech Larsen UG CTIO
ADVERTORIAL

Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:45
euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Ελλάδα ο δεύτερος χαμηλότερος μέσος μισθός για το 2024: Μας ξεπέρασαν η Ρουμανία και η Ουγγαρία

meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

1 / 3