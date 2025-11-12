search
12.11.2025 14:29

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού

12.11.2025 14:29
tsoureki_new
φωτο αρχείου

Στην ανάκληση τσουρεκιού με πραλίνα φουντουκιού προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Πρόκειται για το προϊόν «Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – Μικρές φάρμες του βουνού» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ.

Το προϊόν κρίθηκε μη ασφαλές καθώς περιείχε κουμαρίνη σε παραπάνω ποσότητα από το επιτρεπτό όριο. Αν και πρόκειται για φυσικό συστατικό, η κουμαρίνη έχει χαρακτηριστεί ως δυνητικά τοξική για το ήπαρ και έχει συσχετιστεί με ηπατοτοξικές και καρκινογόνες επιδράσεις.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα”, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: “Τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού – μικρές φάρμες του βουνού” με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 21/05/25 και αριθμό παρτίδας Lot 066A1, συσκευασίας καθαρού βάρους 480g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ Α.Ε.Β.Ε. που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α΄ Τμήμα της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, καθώς στο ανωτέρω δείγμα διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία κουμαρίνη σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για την συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι».

