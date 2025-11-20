Απίστευτο περιστατικό στο Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή 1ης δημοτικού για θωπεία 

Μία δασκάλα κατήγγειλε στην αστυνομία έναν μαθητή της, της 1ης Δημοτικού, για θωπεία!

Η δασκάλα του 1ου Δημοτικού στο Λουτράκι, είχε βάλει μια εργασία στα παιδάκια και ένα από αυτά σηκώθηκε για να της την δείξει, ωστόσο όταν την πλησίασε, την άγγιξε σε… απαγορευτικό σημείο του σώματός της.

Η δασκάλα ανέφερε το θέμα στον διευθυντή του σχολείου ο οποίος αιφνιδιάστηκε από την καταγγελία και προσπάθησε να την καθησυχάσει. Ωστόσο, αυτή αποφάσισε να κάνει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.

Οι γονείς του παιδιού ενημερώθηκαν και έκαναν κι αυτοί αναφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας η οποία πραγματοποιεί ΕΔΕ για την υπόθεση.

Προς το παρόν η δασκάλα μετατατέθηκε σε άλλο σχολείο της περιοχής.

