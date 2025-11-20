«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: SOS για την κακοποίηση παιδιών και την ενδοοικογενειακή βία- 460 κλήσεις για βοήθεια κάθε μέρα

Στοιχεία-σοκ που σφίγγουν το στομάχι αναφορικά με την ραγδαία αύξηση της παιδικής κακοποίησης και της ενδοοικογενειακής βίας φέρνει στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα αύξηση κατά 65% στις επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για κακοποίηση παιδιών, έχει καταγραφεί στην πλατφόρμα CyberTipline Hellas από την αρχή του χρόνου έως τις 31 Οκτωβρίου 2025 ενώ στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβαν 1.215 αναφορές για 2.310 παιδιά.

Αναλυτικά 139.757 τηλεφωνικές κλήσεις (460 κλήσεις την ημέρα) καταγράφηκαν στις Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης.

Επίσης οι ειδικοί του Χαμόγελου του Παιδιού πραγματοποίησαν 129 επιτόπιες παρεμβάσεις σε συνολικά 229 παιδιά που ήταν σε άμεσο κίνδυνο. Από αυτά:

– τα 20 παιδιά είχαν υποστεί σωματική κακοποίηση,

-τα 72 παιδιά παραμέληση και εγκατάλειψη

– 3 παιδιά είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση!

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσαν χθες «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, με αφορμή την 18η Νοεμβρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και την 19η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των παιδιών.

Παράλληλα, εγκαινιάστηκε η Ευρωπαϊκή Γραμμή για την ενδοοικογενειακή Βία 116016, που θα λειτουργεί στη χώρα μας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παρουσιάστηκαν οι δράσεις και υπηρεσίες με στόχο την πρόληψη και διαχείριση του φαινομένου καθώς και η πανελλαδική εκστρατεία ενάντια «Μένει Μυστικό».

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δήλωσε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε περιστατικό και με στόχο την πρόληψη, άμεση διαχείριση και παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών έχει συστήσει το Εθνικό Κέντρο για την Κακοποίηση & Εκμετάλλευση.

Με 13 διασυνδεδεμένα τηλεφωνικά Κέντρα πανελλαδικά, σήμερα παρουσιάζουμε τα στοιχεία του 10μηνου 2025, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και καθιστούν τις δράσεις και υπηρεσίες μας απαραίτητες.

Στέκομαι στην τεράστια αύξηση 65%, που έχουμε καταγράψει στις επώνυμες και ανώνυμες αναφορές για κακοποίηση παιδιών, τις οποίες λάβαμε στην πλατφόρμα CyberTipline Hellas, στην αύξηση των παιδιών που μας καλούν καθημερινά ή μας στέλνουν μήνυμα στο Chat 1056 ζητώντας βοήθεια και τονίζω ότι παρά την αύξηση σε όσα προανέφερα, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών παραμένει ένα καλά κρυμμένο μυστικό, για αυτό και συνεχίζουμε την πανελλαδική μας εκστρατεία «Μένει Μυστικό».

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όπως και πάλι θα διαπιστώσετε, αποτελεί προτεραιότητα η πρόληψη και σε αυτό επενδύουμε καθημερινά με Ψυχολόγους μας σε σχολεία όλης της Ελλάδας.

Μέσα από την 30ετή εμπειρία μας, οι συνέργειες, η ένωση δυνάμεων, η ενδυνάμωση των θεσμών είναι μονόδρομος, για αυτό και προτείνουμε ως μία βιώσιμη και πρακτική λύση για την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, οι νέοι και οι οικογένειες στη χώρα μας, την ίδρυση Περιφερειακών Δικτύων Φορέων, όπως αυτό που ήδη συστάθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το επόμενο διάστημα και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.»

Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία 1 Ιανουαρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025:

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε 3.202 άτομα εκ των οποίων 413 άτομα για θέματα βίας, από αυτά:

108 σωματική βία

8 για σεξουαλική εκμετάλλευση

4 για διαδικτυακή σεξουαλική βία

7 για διαδικτυακή σεξουαλική εκμετάλλευση

50 για σεξουαλική βία

Επιπλέον σε 1.059 άτομα δόθηκε ψυχολογική υποστήριξης. Από αυτά τα περιστατικά τα 130 αφορούσαν αυτοτραυματισμούς και 176 αφορούσαν άτομα με αυτοκτονικό ιδεασμό.

Στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έγιναν 1.215 αναφορές για 2.310 παιδιά, εκ των οποίων:

858 παιδιά ήταν για σωματική κακοποίηση

1.096 παιδιά ήταν για παραμέληση και εγκατάλειψη

70 παιδιά ήταν για η οικονομική εκμετάλλευση

236 παιδιά ήταν για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση

50 παιδιά ήταν για σεξουαλική κακοποίηση

Στην εφαρμογή Cybertipline Hellas (αυξηση 65% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2024) οι ειδικοι του Χαμόγελου έλαβαν και διαχειρίστηκαν 634 αναφορές, εκ των οποίων οι:

183 αφορούσαν σε ψυχολογική κακοποίηση παιδιών,

139 σε σωματική κακοποίηση παιδιών,

109 για παραμέληση και εγκατάλειψη παιδιών,

73 για επαιτεία,

21 για σεξουαλική κακοποίηση.

Στον τομέα της πρόληψη σε σύνολο των 13 Περιφερειών πανελλαδικά:

4.133 μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν για ζητήματα πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης ενδείξεων κακοποίησης-παραμέλησης και ενδοοικογενειακής βίας από Ψυχολόγους

Πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια σε 528 γονείς/ κηδεμόνες για την υποστήριξη του ρόλου τους σε αντίστοιχα θέματα

509 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε σεμινάρια σχεδιασμένα να ενδυναμώσουν το ρόλο τους και να ενημερωθούν για την διαχείριση θεμάτων κακοποίησης-παραμέλησης

Πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις σε 552 επαγγελματίες

Επιπλέον στο Κέντρο Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού», που προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας φιλοξένησε 109 παιδιά θύματα κακοποίησης. Ενώ στο τομέα της υποστήριξης μητέρων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίχθηκαν ΟΛΙΣΤΙΚΑ 233 γυναίκες και τα 321 παιδιά τους.

