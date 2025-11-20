search
20.11.2025 15:38

Επεισόδιο στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές σε τουρκικό αλιευτικό από σκάφος του λιμενικού

Νέο σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου 2025 όταν δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, χωρίς αποτέλεσμα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Κατόπιν τούτου, το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα Ε.Χ.Υ.

