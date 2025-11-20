Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.
Το φέρετρο έφθασε λιγο πριν τις 13:30, με την σύζυγό του, Εύη, να καταρρέει, κλαίγοντας με λυγμούς, υποβασταζόμενη.
Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.
Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνου, να ενισχυθεί το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ».
