ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 15:06
20.11.2025 14:13

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

20.11.2025 14:13
Στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, που άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Το φέρετρο έφθασε λιγο πριν τις 13:30, με την σύζυγό του, Εύη, να καταρρέει, κλαίγοντας με λυγμούς, υποβασταζόμενη.

Επικήδειους θα εκφωνήσουν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης.

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε την επιθυμία αντί στεφάνου, να ενισχυθεί το «Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ».

