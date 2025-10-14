search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 22:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 20:47

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδικάστηκε η Ελλάδα από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

14.10.2025 20:47
LIMENIKO NEW

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) καταδίκασε  την Ελλάδα για τον θάνατο δεκαέξι ανθρώπων στο ναυάγιο του 2018 στο Αγαθονήσι.

Τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου 2018, νεαρός πρόσφυγας που διέμενε στην προσφυγική Δομή Σάμου ειδοποίησε τις αρχές. Είχε λάβει μήνυμα από την αδελφή του με τις συντεταγμένες της βάρκας στην οποία επέβαινε μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας τους και πρόσφυγες που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο βύθισης. Η βάρκα βυθίστηκε και οι περισσότεροι επιβάτες έχασαν τη ζωή τους.

Η καταδίκη του Δικαστηρίου αναφέρεται σε παραβίαση του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ (παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή). Σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, οι ελληνικές αρχές δεν έπραξαν τα απαραίτητα για να διασώσουν τους ανθρώπους, μολονότι όφειλαν να γνωρίζουν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

Επιπλέον, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα λόγω της αναποτελεσματικότητας της ποινικής έρευνας του περιστατικού από την Εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιά, η οποία έθεσε την υπόθεση στο αρχείο

Έκρινε ότι η έρευνα που διεξήχθη από όργανα του Λιμενικού Σώματος δεν ήταν ανεξάρτητη και πως υπήρξαν ελλείψεις στην έρευνα και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των θυμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: «Δώσε λεφτά αλλιώς θα πω τι κάνεις με τα παιδιά» – Ο εκβιασμός του 22χρονου στον 68χρονο – Τι λέει ο συνεργός του

Καταδικάστηκε νηπιαγωγός που της ξέφυγε κοριτσάκι και βγήκε στον δρόμο

Τραγωδία στη Ρόδο: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας – Δύο συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lecorni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών στη Γαλλία μετά την… όπισθεν Λεκορνί

trump millei
ΚΟΣΜΟΣ

Ωμός εκβιασμός Τραμπ στην Αργεντινή: «Χρήματα από τις ΗΠΑ μόνο αν μας αρέσει το εκλογικό αποτέλεσμα»

naomi watts
LIFESTYLE

Η Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αλλά την παράσταση έκλεψε ο Τζακ Μπλακ (Video)

rafah-834
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 300 φορτηγών με βοήθεια στην Γάζα – Το ήμισυ του αριθμού που συμφωνήθηκε

SYRIZA_BORIDHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει σε Προανακριτική Επιτροπή, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 22:42
lecorni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκλογών στη Γαλλία μετά την… όπισθεν Λεκορνί

trump millei
ΚΟΣΜΟΣ

Ωμός εκβιασμός Τραμπ στην Αργεντινή: «Χρήματα από τις ΗΠΑ μόνο αν μας αρέσει το εκλογικό αποτέλεσμα»

naomi watts
LIFESTYLE

Η Ναόμι Γουότς απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ αλλά την παράσταση έκλεψε ο Τζακ Μπλακ (Video)

1 / 3